Galaxy Z Fold 2 5G - tak tanio nigdy nie było. Krótka promocja na składany telefon Samsunga

Galaxy Z Fold 2 5G to dobrze oceniany, rozkładany smartfon Samsunga, który teraz można kupić w świetnej, promocyjnej cenie. Tak tanio ten model jeszcze nie był dostępny, a co więcej, łącząc go z drugą okazją, oszczędność wzrośnie aż do 2300 zł.

Kiedy Samsung Galaxy Z Fold 2 5G wchodził w zeszłym roku na polski rynek, producent wycenił go na 8799 zł. To spora kwota, która mogła powstrzymywać przed zakupem użytkowników marzących o rozkładanym telefonie 5G.

Z czasem jednak cena za ten telefon spadła do 7899 zł, a teraz w najnowszej promocji Samsunga została jeszcze bardziej obniżona. Galaxy Z Fold 2 5G dostępny jest za 6599 zł, czyli aż o 1300 zł taniej. Jak na sprzęt o takich możliwościach, który bez kompleksów może konkurować z najnowszymi flagowcami, to dobra cena. Warto się jednak spieszyć – promocja obowiązuje do niedzieli 9 maja.

Na tym jednak nie koniec! Promocja łączy się z akcją Samsung Odkup, w której można sprzedać swoje stare urządzenie z rabatem na zakup nowego. W przypadku rozkładanego Galaxy Z Fold 2 5G rabat ten wynosi 1000 zł, czyli łączna suma oszczędności wzrośnie do 2300 zł, a ostateczna cena telefonu obniży się do 5599 zł.

Z promocji na Galaxy Z Fold 2 5G można skorzystać u wszystkich większych partnerów Samsunga, czyli w dużych sieciach sklepów z elektroniką, jak Avans, Electro, Media Markt, Media Expert, Neonet czy x-kom.

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G – najważniejsze cechy

Galaxy Z Fold 2 5G to rozkładany smartfon, w którym główny, wewnętrzny wyświetlacz po rozłożeniu ma rozmiar 7,6 cala. Zastosowany tu elastyczny Dynamic AMOLED 2X ma rozdzielczość 1768 x 2208 pikseli i odświeżanie sięgające 120 Hz. Z kolei dodatkowy, zewnętrzny wyświetlacz to ekran Super AMOLED o przekątnej 6,23 cala i rozdzielczości 816 x 2260 pikseli.

Sercem Galaxy Z Fold2 5G jest układ Snapdragon 865+, któremu pomaga pamięć RAM 12 GB. Na zapis danych i aplikacji otrzymujemy 256 GB pamięci UFS. Funkcje komunikacyjne reprezentują m.in: eSIM, łączność 5G, dwugigabitowe LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5 i NFC.

Główna sekcja fotograficzna składa się z trzech aparatów o rozdzielczości 12 Mpix. Głównemu towarzyszą: aparat szerokokątny oraz teleobiektyw z zoomem optycznym 2x. Przedni aparat ma 10 Mpix.

Smartfon jest zasilany akumulatorem o pojemności 4500 mAh i można go napełnić energią, korzystając z szybkiego ładowania przewodowego i bezprzewodowego. Całością zarządza Android 11 z One UI 3,1 (po aktualizacji).

