Masz Galaxy Watch? Samsung będzie cię golił z kasy jak Garmin

Wprowadzanie One UI 8 Watch i nowych funkcji to na pewno dobra informacja dla użytkowników zegarków z serii Galaxy Watch, ale nie wszystko może budzić entuzjazm. W rozmowie z serwisem CNET dr Hon Pak, wiceprezes i szef działu Digital Health w Samsungu, potwierdził, że firma analizuje wprowadzenie modelu subskrypcyjnego na wzór Garmin Connect+ czy Fitbit Premium. Oznacza to, że za dostęp do części zaawansowanych funkcji użytkownicy będą musieli zapłacić miesięczny abonament, podczas gdy podstawowe narzędzia pozostaną darmowe.