Kolejne smartfony Samsunga otrzymują nowe funkcje znane z serii Galaxy S21

Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami, interfejs One UI z funkcjami znanymi ze smartfonów z Galaxy S21 trafia na pokłady kolejnych modeli Samsunga z serii Galaxy Z, Galaxy S20 i Galaxy Note20.

Najnowszy interfejs Samsung One UI 3.1 dostępna będzie dla następujących urządzeń: Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy Note20 oraz Galaxy Note20 Ultra. Oprogramowanie, która udostępnione została najpierw w serii Galaxy S21, oferuje nowe funkcje aparatu, umożliwiające robienie i edytowanie niesamowitych zdjęć i filmów, jak również nowe inteligentne funkcje, które poprawiają codzienne korzystanie z urządzenia Galaxy, by można było je jeszcze lepiej wykorzystać.

W Samsung dążymy do tego, by nasze urządzenia zapewniały najnowocześniejsze rozwiązania mobilne przez cały okres eksploatacji. Ogłosiliśmy aktualizację systemu operacyjnego Android trzeciej generacji dla wybranych urządzeń Galaxy, by dać użytkownikom możliwość korzystania z nowych zaawansowanych funkcji, gdy tylko staną się one dostępne. Nasza aktualizacja One UI 3.1 to kolejny ważny krok w realizacji tej misji.

– powiedział TM Roh, President and Head of Mobile Communications Business, Samsung Electronics

Nowe inteligentne funkcje aparatu

Smartfony Galaxy S21 z interfejsem One UI 3.1 wprowadziły innowacje w aparacie, dzięki czemu robienie bardzo dobrych zdjęć i nagrywanie profesjonalnie wyglądających filmów stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek. Teraz także właściciele smartfonów Galaxy S20 mogą poznać działanie tych funkcji dzięki aktualizacji interfejsu do najnowszej wersji. One UI 3.1 to między innymi:

ulepszona funkcja Jedno Ujęcie,

gumka do usuwania obiektów,

ulepszony dotykowy autofocus i kontroler automatycznej ekspozycji,

nagrywanie wieloma mikrofonami.

Nowe funkcje poprawiające jakość codziennego życia

W ustawieniach One UI 3.1 znalazł się nowy tryb Ochrona Wzroku, który automatycznie reguluje emisję niebieskiego światła w zależności od pory dnia. Cieplejsze tonyu ułatwiają zasypianie wieczorem. Inne nowości to również:

funkcja Private share, pozwalająca kontrolować, kto i na jak długo uzyska dostęp do udostępnionych przez nas treści,

łatwe łączenie słuchawek, dzięki czemu dźwięk podąża za użytkownikiem, gdy przełącza się z jednego urządzenia Galaxy na inne.

Podczas oglądania filmów na telefonie lub słuchania ulubionych utworów czy podcastów powinniśmy docenić bardziej realistyczny i wciągający dźwięk, łącząc kompatybilny telefon ze słuchawkami Galaxy Buds Pro. To dzięki funkcji Dźwięk 360, umieszczającej użytkownika w samym centrum tego, czego właśnie słucha.

Źródło tekstu: Samsung