Już niedługo Sony Xperia 1 III, czego się spodziewać?

Już niedługo pojawi się Sony Xperia 1 III. Czego konkretnie możemy się spodziewać? Postanowiliśmy zebrać dotychczasowe przecieki.

Telefony Sony zwykle debiutowały podczas hiszpańskich targów MWC. Tym razem jednak nie odbędą się one w lutym, ale w czerwcu. Nie oznacza to jednak, że producenci sprzętu zmienią swoje plany. Już w przyszłym miesiącu powinny się pojawić zatem trzy, a może i cztery Xperie. Na pewno pojawi się flagowa Xperia 1 III, średniopółkowa Sony Xperia 10 III i budżetowa Xperia L5. Niewykluczone jednak, że pojawi się też Xperia Compact, która pod względem specyfikacji będzie się plasować pomiędzy modelami 1 III i 10 III. Nie wiadomo co w takim razie stanie się z serią 5.

Sony Xperia 1 III na pewno będzie miała Snapdragona 888 i te same wymiary co model 1 II. Przekątna ekranu sięgnie zatem 6,5 cala. Doniesienia z Japonii mówią też o dokładnie takiej samej cenie, jak w przypadku poprzedniczki, To oczywiście dobra wiadomość, Sony mógłby jednak pójść w ślady Samsunga i nieco obniżyć ceny swoich flagowców. Wyświetlacz ma mieć jasność maksymalną o 15% większą, natomiast pod względem pamięci powinniśmy się spodziewać 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Po raz kolejny zobaczymy potrójny aparat główny. Nie zabraknie też jacka 3,5 mm. To sprawia, że Japończycy będą unikalnym przykładem producenta, który zachowa jacka również w urządzeniach z najwyższej półki.

Zobacz: Sony: Milion sprzedanych Xperii w ostatnim kwartale

Zobacz: Różowa Sony Xperia 5 II pojawia się w Europie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: voice

Źródło tekstu: voice, lets go digital, wł