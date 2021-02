Asus ROG Phone 5 pojawi się 9 marca

Asus już niedługo wyda swój kolejny telefon dla graczy. Będzie to model Asus ROG Phone 5. Tajwańczycy już potwierdzili datę debiutu urządzenia.

O ile w przypadku Asusowi nie udało się dostać do pierwszej ligi producentów smartfonów, to z powodzeniem zawojował on lukratywny sektor telefonów dla graczy. Tajwańska firma skierowała tam swoją dobrze znaną serię Republic of Gamers. W tym roku zobaczymy model Asus ROG Phone 5. Czemu akurat piątka, skoro ostatnia była trójka? Cóż, cyfra cztery w języku chińskim jest homofonem słowa śmierć. Czwórka często jest zatem w chińskim kręgu kulturowym pomijana, niektóre budynki pomijają nawet czwarte piętro.

Nowy smartfon oficjalnie pojawi się dziewiątego marca. Firma z Republiki Chińskiej oficjalnie to potwierdziła. Możemy się zatem spodziewać układu Qualcomm Snapdragon 865 i nawet 16 GB RAM. Najpewniej będą jednak też inne warianty różniące się pamięcią. Wyświetlacz główny będzie miał przekątną 6,8 cala i będzie mu towarzyszył mniejszy wyświetlacz dodatkowy. Potencjalnych użytkowników kusić też będzie szybkie ładowanie 65 W. Będzie to zatem ulepszenie w stosunku do modelu ROG Phone 3, który miał ładowanie 30 W.

Źródło tekstu: phonearena