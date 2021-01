Asus ROG Phone 5 przechodzi certyfikację

Nadchodzący gamingowy smartfon tajwańskiego Asusa przeszedł właśnie niezbędną certyfikację chińskiej TENAA. Oznacza to, że jest on na ostatniej prostej do debiutu.

Seria Asus ZenFone nie podbiła rynku - zaginęła w tłumie innych smartfonów. Szczególnie chodzi o konkurentów z Chin kontynentalnych. Zupełnie inaczej poszło jednak gamingowej serii ROG Phone. W segmencie smartfonów dla graczy to Asus jest zdecydowanie najmocniejszym graczem. Dzisiaj co prawda informowaliśmy, że Asusa ścigać zamierza Xiaomi, jednak dotychczasowy lider nie zamierza spocząć na laurach. Niedługo zobaczymy bowiem kolejny telefon tajwańskiej marki. Będzie to model Asus ROG Phone 5.

Sercem modelu będzie oczywiście flagowy układ Qualcomm Snapdragon 888. Wyświetlacz AMOLED natomiast będzie miał przekątną 6,78 cala. Firma z Republiki Chińskiej nie zamierza zresztą na nim oszczędzać, będzie on mieć odświeżanie 144 Hz. W przypadku akumulatora możemy się spodziewać pojemności 6000 mAh. Do naładowania go będziemy mogli użyć ładowarki 65 W. Główny sensor potrójnego aparatu głównego będzie miał 64 Mpix. Smartfon powinien oficjalnie zadebiutować pod koniec marca lub w połowie kwietnia.

