Asus ROG Phone 4 nabiera kształtów

Asus szykuje kolejną odsłonę swojej gamingowej serii smartfonów. Dobiegają nas właśnie kolejne informacje na temat nadchodzącego modelu Asus ROG Phone 4.

Asus to bardzo specyficzny producent. Tajwańczycy zaczynali jako tradycyjna marka, jednak szybko zorientowali się, że ich największą siłą są produkty skierowane do segmentu gamingowego. O ile Asus dalej tworzy nowe smartfony z serii ZenFone, to właśnie ROG Phone jest najbardziej wyczekiwanym urządzeniem mobilnym firmy z Republiki Chińskiej. Producent jest też zdecydowanie najmocniejszym (nomen omen) graczem w tym segmencie. W tym roku zobaczymy kolejną już odsłonę - będzie to Asus ROG Phone 4. Czego konkretnie możemy się po nim spodziewać?

Nadchodzący smartfon będzie miał na pewno Snapdragona 888, system operacyjny Android 11 i najpewniej 8 GB RAM. Najnowsze doniesienia mówią też o akumulatorze o pojemności 6000 mAh. Naładować go będzie można dzięki ładowarce 60 W lub 65 W. Reszta specyfikacji pozostaje jeszcze tajemnicą. Niedawno podobne urządzenie przeszło jednak certyfikację chińskiego 3C, możliwe zatem, że premiera czeka nas naprawdę niedługo. Tamten smartfon miał właśnie ładowarkę 65 W.

Źródło tekstu: mysmartprice