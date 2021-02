Zamawiaj jedzenie na Pyszne.pl i oglądaj za darmo filmy na HBO GO

Serwisy Pyszne.pl oraz HBO GO przygotowały ciekawą promocję. Zamawiając jedzenie w tym pierwszym otrzymamy darmowe 30 dni dostępu do filmów i seriali na platformie HBO GO.

Piątkowy wieczór z filmem i smakowitym jedzeniem to zawsze dobry pomysł. Co innego może dostarczyć nam tylu miło spędzonych chwil, jak ulubiony serial i świeżo przygotowana przekąska. Nie bez powodu w kinach sprzedawany jest popcorn i nachos. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Pyszne.pl z ostatnich lat wynika, że 3 na 4 osoby podczas seansu lubią mieć pod ręką coś do pochrupania. Około 20% konsumentów podczas seansu korzysta z serwisu do zamawiania jedzenia.

Serwisy zdecydowały się na wspólną akcję, aby dostarczyć jeszcze więcej radości swoim użytkownikom. Sytuacja nie sprzyja wychodzeniu z domu, dlatego Pyszne.pl i HBO GO połączyły siły, aby zaproponować nam równie atrakcyjną alternatywę.

Wiemy z badań, że nasi klienci lubią zamawiać jedzenie na wieczorne seanse filmowe. Dlatego zainicjowaliśmy aktywację, która dostarcza im tej podwójnej przyjemności, zapraszając do współpracy jeden z ulubionych serwisów wielbicieli dobrego kina.

– powiedział Marcin Schmidt, marketing manager Pyszne.pl

Łączymy to, co wszyscy lubią: dobre jedzenie z dobrą rozrywką. 30 dni HBO GO w prezencie oznacza nieograniczony dostęp do 800 filmów i 300 seriali, dokumentów, koncertów i bajek dla dzieci. To brzmi jak plan na długie, zimowe wieczory.

– powiedziała Agata Oleszkiewicz, trade marketing manager HBO GO

Promocja obowiązuje do 28 lutego 2021 roku lub do wyczerpania zapasów. By otrzymać darmowy kod na 30 dni do HBO GO, należy złożyć zamówienie za minimum 20 zł, a także zapisać się do newslettera Pyszne.pl. Warunki promocji dostępne są pod adresem www.pyszne.pl/hbo-go.

Źródło tekstu: Pyszne.pl