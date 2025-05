Okazja cenowa na Realme 14 5G. Smartfon można teraz kupić znacznie taniej

To świetna okazja, by zaopatrzyć się w urządzenie mogące się pochwalić imponującą żywotność baterii, wysoką wydajność i zaawansowanymi funkcjami fotograficznymi. Promocja obowiązuje w największych sieciach sklepów, takich jak Media Expert , RTV Euro AGD , Media Markt , x-kom , Komputronik , Neonet i Max Elektro , a także na platformie Allegro oraz w oficjalnym sklepie internetowym realmeshop.pl . Cena po obniżce wynosi 1299 zł .

Co wyróżnia Realme 14 5G?

Sercem urządzenia jest Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, wykonany w technologii 4 nm, który zapewnia płynność działania i doskonałe osiągi w grach mobilnych. Smartfon osiąga ponad 750000 punktów w teście AnTuTu, co potwierdza jego moc. Gracze powinni docenić szybkość do 90 klatek na sekundę w takich tytułach jak „Call of Duty Mobile” czy „PUBG”, a nawet do 120 klatek w dynamicznych grach akcji.