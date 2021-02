HBO Max zastąpi HBO GO w Ameryce Łacińskiej, później Europa

HBO Max w pierwszej kolejności zadebiutował na terenie USA. Niedługo usługa pojawi się w kolejnych miejscach.

Oferta HBO Max w maju pojawiła się w USA i została pomyślana jako następca HBO GO. Przedstawiciele stacji telewizyjnej zachwalali wtedy, że to całkowicie inna liga niż konkurencyjny Netflix. HBO zapowiadał wtedy, że prędzej czy później HBO Max pojawi się na całym świecie. Jak się okazuje w pierwszej kolejności ekspansja obejmie obszar Ameryki Łacińskiej. Dojdzie do tego już w czerwcu. Obszar od Meksyku do Chile nie będzie jednak jedyny. HBO Max pojawi się też na Karaibach. Co ciekawe nie ma jeszcze słowa o Kanadzie, a zwykle wszelkie amerykańskie wynalazki zaczynają swoją ekspansję poza USA właśnie od tego kraju.

Na szczęście dla nas pojawiły się informacje dotyczące Europy. HBO Max ma się pojawić w naszym regionie świata w następnej kolejności. Przede wszystkim ma to być właśnie nasza Europa Środkowa, kraje nordyckie oraz iberyjskie. Nie ma jednak jeszcze dokładnej daty debiutu nowej usługo HBO. Obejmować ona będzie produkcje ze wszystkich kanałów i wytwórni związanych z Warner Bros: HBO, Warner Bros, New Line, DC, CNN, TNT, TBS, truTV, Adult Swim, Cartoon Network oraz Looney Tunes.

