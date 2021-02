HBO GO: Jaki film na weekend? 13-14 lutego 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Film Cast Away: Poza światem to prawdziwy klasyk z 2000. Reżyser Robert Zemeckis i Tom Hanks w roli głównej opowiadają historię inżyniera, który myśli tylko o swojej karierze. Na skutek katastrofy lotniczej kończy jednak na bezludnej wyspie, gdzie próbuje przetrwać. To film o radzeniu sobie ze sowimi słabościami i monotonią dnia codziennego. Po latach w końcu ktoś dostrzega jego sygnał. Tom Hanks dostał za tę rolę Złotego Globa i nominację do Oskara. Tytuł zadebiutował w poniedziałek.

Dzisiaj pojawił się z kolei film Stuber. To komedia akcji o... kierowcy Ubera. Nasz bohater całkowicie nieświadomie zabiera jako pasażera policjanta, który ściga bezwzględnego mordercę. Teraz nasz kierowca będzie walczył o dwie najważniejsze rzeczy: o życie i pięć gwiazdek w ocenie kierowcy. To drugie nawet ważniejsze.

Jutro pojawi się natomiast film Prawdziwe kłamstwa, który wyreżyserował James Cameron. Ten sam, który potem odpowiadał za takie tytuły jak Titanic czy Avatar. W główną rolę wcielił się natomiast Arnold Schwarzenegger. Ta komedia akcji opowiada o tajnym agencie, który na co dzień ściga terrorystów, teraz jednak... podejrzewa żonę o zdradę.

Jutro pojawi się też komedia z Izraela. Będzie to film Podróż poślubna. W noc poślubną nowożeńcy przyjeżdzają do luksusowego aparatamentu, jednak w wyniku kłótni (była dziewczyna pana młodego dała mu w prezencie ślubnym pierścionek) ich pierwsza małżeńska noc kończy się absurdalną odyseją ulicami Jerozolimy. Po drodze zmierzą się z byłymi kochankami i własnymi wątpliwościami.

Zobacz: Jakie nowości HBO na luty 2021?

Zobacz: HBO GO: Jaki film na weekend? 6-7 lutego 2021