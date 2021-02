Jakie nowości HBO na luty 2021?

W ten weekend zadebiutowały pierwsze nowości w HBO. To jednak dopiero początek, a stacja dopiero się rozkręca.

W ten weekend zadebiutowały pierwsze nowości w HBO. Szczególnie skupiliśmy się na filmie Profesor i szaleniec, który opowiadał o tworzeniu pierwszego wielkiego angielskiego słownika. Jednocześnie wraz z początkiem lutego do serwisu wrócił film Kocha, lubi, szanuje. Z filmów, które nowościami nie są polecaliśmy pojawiającego się w serwisie Titanica. Zdecydowana większość premier HBO będzie jednak dopiero miała miejsce. Osoby zainteresowane Francją będą miały do wyboru aż dwie produkcje: Nędznicy opowiadają o płonących w 2005 przedmieściach, natomiast Naród i jego król to opowieść o grupie ludzi podczas najtragiczniejszego czasu we francuskiej historii: rewolucji francuskiej. Niedługo pojawi się tez ósmy sezon programu Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem. Możemy też liczyć na piąty sezon serialu Snowfall, który opowiada o kryzysie narkotykowym w Los Angeles. W walentynki HBO zaproponuje z kolei izraelski film Podróż poślubna, który opowiada o parze, której tytułowa podróż przekształca się w absurdalną odyseję ulicami Jerozolimy.

Nowe seriale:

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII (Last Week Tonight with John Oliver VIII) – ósmy sezon autorskiego show Johna Olivera, będącego jedną z najzabawniejszych osobowości telewizyjnych, który prezentuje w programie swój własny punkt widzenia na wydarzenia ze świata polityki z ostatniego tygodnia - premiera: 15 lutego



Snowfall IV – czwarty sezon serialu obyczajowego opowiadającego o narkotykowej epidemii, która paraliżowała życie Los Angeles w latach osiemdziesiątych i miała ogromny wpływ na kulturę miasta - premiera: 25 lutego

Nowości filmowe:

Skazani na siebie (Locked Down) – Anne Hathaway oraz Chiwetel Ejiofor jako para, która właśnie postanowiła się rozstać, ale lockdown zmusił ich do pozostania pod jednym dachem. Przymusowa sytuacja zbliża ich w najbardziej zaskakujący sposób - premiera: 5 lutego

Profesor i szaleniec (The Professor and the Madman) – Mel Gibson jako profesor rozpoczynający pracę nad przygotowaniem pierwszego wydania słownika Oxford English Dictionary. Na podstawie bestsellera autorstwa Simona Winchestera - premiera: 6 lutego

Lato Bagnoldów (Days of the Bagnold Summer) - rozwódka w średnim wieku i jej nastoletni syn, wielki fan thrash metalu, niespodziewanie zmuszeni są spędzić razem sześć długich wakacyjnych tygodni. Scenariusz oparty na powieści graficznej Joffa Winterharta - premiera: 7 lutego

Podróż poślubna (Honeymood) - para nowożeńców przybywa do luksusowego apartamentu i zamiast cieszyć się romantyczną nocą, wdaje się w sprzeczkę, która wkrótce przekształca się w surrealistyczną odyseję ulicami Jerozolimy – premiera: 14 lutego

Nędznicy (Les Miserables (2019)) – zainspirowany zamieszkami w Paryżu w 2005 roku film przedstawia pulsujące od napięć, gniewu i niepewności paryskie przedmieścia. Deszcz nagród, w tym nominacje do Oscara i Złotego Globu – premiera: 20 lutego

Naród i jego król (One Nation, One King) – saga śledząca przeplatające się losy mężczyzn i kobiet biorących udział w rewolucji francuskiej z 1789 roku, którzy spotykali się w nowo powstałym Zgromadzeniu Narodowym - premiera: 27 lutego

Kocha, lubi, szanuje – idealna na walentynki klasyczna komedia romantyczna ze Stevem Carellem, Ryanem Goslingiem, Julianne Moore i Emmą Stone w rolach głównych – powrót do serwisu: 1 lutego

Dla najmłodszych:

SpongeBob Kanciastoport y IX oraz X - kolejne sezony pogodnej opowieści o uwielbiającej przygody i dobrą kuchnię gąbce zamieszkującej wielką głębinę - premiera: 5 lutego

Niebezpieczny Henryk IV – czwarty sezon serialu o chłopcu Henryku, który prowadzi podwójne życie. Za dnia jest zwykłym uczniem, a nocami przeżywa szalone przygody i walczy z przestępcami - premiera: 12 lutego

Fungisy! – serial animowany o uroczych stworzeniach lubiących dobrą zabawę, które dawno temu mieszkały w baśniowej krainie. Jest wśród nich wyjątkowy chłopiec – Seth, który nade wszystko kocha naukę i odkrycia. - premiera: 19 lutego

Tom i Jerry Show II – odwieczni rywale znów zmierzą się na ekranie. Młodzi widzowie razem z Tomem i Jerrym odkryją nowe, fantastyczne miejsca, jak chatka czarownicy czy laboratorium zwariowanego naukowca - premiera: 19 lutego

Psi Patrol III oraz IV – kolejne sezony serialu o dziesięcioletnim Ryderze, który wraz z ośmioma małymi pieskami zajmuje się ratowaniem miasta i jego mieszkańców z przeróżnych tarapatów – premiera: 26 lutego

Leniuchowo III – trzeci sezon serialu o małej dziewczynce, która postanawia zaktywizować mieszkańców miasteczka Leniuchowo - premiera: 26 lutego, cały sezon

Źródło tekstu: hbo, wł