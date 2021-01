HBO GO: Jaki film na weekend? 30-31 stycznia 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Wiele osób wychowanych na bajkach 2D jest wybitnie nieprzekonanych do pozycji 3D. Tak samo im starsi widzowie, tym lepiej pamiętają bajki po rosyjsku. Obecnie produkcje z tego kraju nie są zbyt popularne. Jest jednak jeden serial dla dzieci, który się temu przeciwstawił. To Masza i niedźwiedź. To zabawna i ciepła komedia, która spodoba się wszystkim grupom wiekowym. Z bajką zapoznać mogą się wszystkie osoby od 26 stycznia.

Fani europejskich komedii romantycznych od czwartku mogą z kolei oglądać hiszpański film Dopóki ślub nas nie rozłączy. To historia nieco zdesperowanej organizatorki ślubów, która do tej pory żyła bezproblemowym życiem. Teraz jednak okazuje się, że ma zorganizować przyjęcie chłopakowi, którego kocha i jego wybrance. Przyszła żona przypadkowo nosi nazwisko najlepszej przyjaciółki naszej bohaterki... Nie, to niestety żaden przypadek.

Wczoraj zadebiutował też remake horroru Martwe zło. Brat i przyjaciele bardzo chcą pomóc głównej bohaterce, która zdaje sobie podświadomie sprawę, że ma problem z narkotykami. Niestety, w odosobnionym domku na odludziu nie znajdzie się nic dobrego. Okaże się, że uzależnienie to wcale nie jest największy problem. Uczestnikom spotkania udaje się bowiem przyzwać demona.

Prawdziwie najciekawsza opowieść z nowych premier na HBO GO zadebiutuje jutro. To serial Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn). Widzowie będą mieli okazje zobaczyć starania kilku diametralnie różnych kobiet, by pokonać Romana Sionisa (Ewan McGregor) - największego kryminalistę w mieście. Poza główną bohaterką do akcji ruszy Łowczyni, Czarny Kanarek i Renee. W roli niezwykle popularnej Harley zobaczymy Margot Robbie.

