HBO GO: Jaki film na weekend? 23-24 stycznia 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Pierwszą propozycją z HBO GO, która zadebiutowała w mijającym tygodniu jest film Niezwykłe lato z Tess. To holenderski film, który opowiada historię dziesięcioletniego chłopca, który pojechał na wakacje nad morzem. Wszystko jednak się wali - mamę wiecznie boli głowa, brat łamie nogę, a ojciec nieudolnie próbuje sprawić by wszyscy spędzali czas razem. Wtedy pojawia się jedenastoletnia Tess, która sprawi, że te wakacje będą niezapomniane. Komediodramat oficjalnie pojawił się 21 stycznia.

Wampiry: Dziedzictwo to z kolei trzecia odsłona spin-offa Pamiętników Wampirów i The Originals. To propozycja dla wszystkich fanów fantasy. Prześledzimy tu kolejną część losów Hope i jej przyjaciół.A przynajmniej taką mamy nadzieję... Linie wampirów, wilkołaków i wiedźm plączą się coraz bardziej. Nie pomaga temu fakt, że wykazać mają się najmłodsi. Pierwszy odcinek nowego sezonu pojawił się w piątek. Na następne trzeba będzie czekać.

Niecierpliwi mogą za to pośmiać się oglądając serial Baranek Shaun: SportOwiec. Zabawne przygody najsympatyczniejszej owcy (a to samo w sobie jest ciężkim wyborem!) w kolejnej odsłonie pojawiły się w piątek. Pozycja spodoba się wszystkim grupom wiekowym.

Do jutra natomiast trzeba czekać na film Wyspa psów. Wraz z wybuchem psiej grypy w Megasaki wszystkie psy zostały wygnane. Po kilku latach jednosilinikowy samolot rozbija się na psim terytorium. Okazuje się, że pilotuje go dwunastoletni Atari. Młody lotnik oznajmia, że chce odnaleźc swojego zaginionego psa. Czy uda mu się? Wystarczy się uzbroić w cierpliwość i poczekać ostatni moment.

