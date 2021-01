HBO GO: Jaki film na weekend? 9-10 stycznia 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

W poniedziałek czwartego stycznia w serwisie HBO GO pojawił się film Incepcja. Produkcja z 2010 zabierze widza w podróż do ludzkiego snu. Tam główny bohater i jego towarzysze postarają się zaszczepić nową ideę w umyśle śpiącego. Wcześniej zawodowo zajmowali się wykradaniem informacji z umysłów śpiących. Reżyserem jest Christopher Nolan, natomiast w rolach głównych zobaczymy takich aktorów jak Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe i Marion Cotillard.

Wczoraj oficjalnie na platformie pojawił się natomiast cały drugi sezon serialu Księga czarownic. Tym razem fani brytyjskiego serialu otrzymają dziesięć odcinków. Matthew i Diana spróbują ukryć się przed Kongregacją w elżbietańskiej Anglii. Mamy też inną dobrą wiadomość - na pewno powstanie sezon trzeci.

Miasteczko Leniuchowo brzmi jak idealne miejsce do życia, prawda? Nasza główna bohaterka (niestety) uważa inaczej i rusza zaktywizować mieszkańców miasteczka. To drugi sezon serialu dla dzieci z 2006. To świetna propozycja nie tylko dla nostalgików, ale też dla tych, którzy nie przepadają za współczesnymi bajkami. Druga część pojawiła się wczoraj.

Dla wielu graczy i widzów Lara Croft to właściwie synonim Angeliny Jolie. Dwa lata temu jednak pałeczkę przejęła Alicia Vikander. Wcieliła się ona w główną bohaterkę w filmie Tomb Raider. Prześledzimy pełną efektownych walk i pościgów historię córki chcącej poznać prawdę o zaginięciu swojego ojca. Film pojawił się w serwisie właśnie dzisiaj.

Zobacz: HBO GO: Kraina lodu II i Gra o tron najpopularniejsze w 2020

Zobacz: HBO GO: Jaki film na weekend? 2-3 stycznia 2021