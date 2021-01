HBO GO: Jaki film na weekend? 2-3 stycznia 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Tym razem zestawienie rozpoczniemy od pozycji animowanej. Ralph Demolka pojawił się bowiem w HBO GO. I to od razu w obu częściach! Zwykle pracuje on jako czarny charakter w świecie gier komputerowych. Nie dorobił się jednak zbyt wielu fanów i inni się go obawiają. Razem z podobnie odrzuconą Vanellope rusza w podróż przez świat gier komputerowych, by stać się wreszcie pozytywnym bohaterem. W polskiej wersji językowej usłyszymy m.in. głos Olafa Lubaszenki. Filmy o Ralphie pojawiły się w serwisie wczoraj.

Doktor Sen dzieje się czterdzieści lat po wydarzeniach z Lśnienia Stephena Kinga. Dan Torrance powraca, by pomóc obdarzonej niezwykłymi zdolnościami dziewczynie. Razem zawalczą przeciwko tajemniczemu kultowi o nazwie Prawdziwy węzeł. W roli zmagającego się z wydarzeniami sprzed lat Dana wystąpił Ewan McGregor. Film również zadebiutował na platformie wczoraj.

Również w Nowy Rok oficjalnie pojawił się polski film Moja wola. Akcja dzieje się w warszawskiej dzielnicy Wola, gdzie będziemy śledzić niezwykłą przyjaźń amatorskiego boksera i wyraźnie młodszego nastolatka, który marzy o zostaniu filmowym kaskaderem. Razem zmagają się z biedą, środowiskiem i próbują wyrwać się z tego wszystkiego. Zdecydowanie film godny polecenia.

Kolejny film to Grawitacja, który opowiada o dwojgu ludzi zdanych na sobie w kosmicznej otchłani. Sandra Bullock i George Clooney grają bowiem członków załogi kosmonautów, którzy otrzymują misję naprawy teleskopu Hubble'a. Niestety szczątki starego satelity niszczą ich prom. Giną też wszyscy inni członkowie załogi. Od tej pory dwójka jest zdana tylko na siebie. Film też zadebiutował wczoraj.

A jest coś, co nie pojawiło się akurat pierwszego stycznia? Oczywiście, godny polecenia jest łotewski film Burza dusz. Opowiada on o młodym Artursie, który zaciąga się do wojska podczas I wojny światowej. Niestety, okazuje się, że na prawdziwej wojnie niewiele jest bohaterstwa, za to dużo rozpaczy. Jednocześnie możemy przenieść się na Łotwę w przededniu jej pierwszej w historii niepodległości.

