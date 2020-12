HBO GO: Jaki film obejrzeć? 20 grudnia 2020

Nie wiecie co obejrzeć? Może nowy serial? Nowy film? HBO w mijającym tygodniu przygotował kilka pozycji godnych uwagi.

Daniel Craig to według autora tego tekstu najlepszy odtwórca roli Jamesa Bonda w historii. Nie oznacza to jednak, że aktora da się zaszufladkować wyłącznie do tej jednej roli. Pojawił się on na przykład w zeszłorocznym filmie Na noże. To kryminał inspirowany twórczością Agathy Christie. Zamiast Herculesa Poirota pojawia się jednak Benoit Blanc. Detektyw postara się rozwikłać zagadkę śmierci znanego pisarza kryminalnego. Wie jedno - jego rodzina jest dysfunkcyjna i każdy jej członek jest podejrzany. Film pojawił się w HBO GO dzisiaj.

Sokół z masłem orzechowym to nie tytuł jakiegoś surrealistycznego obrazu. To godny uwagi film, który pojawił się w HBO GO właśnie dziś. Jeszcze zatem pachnie nowością. To opowieść o młodym chłopaku z zespołem Downa, który postanawia uciec z domu opieki. Marzy o tym, by dotrzeć do szkoły zapaśniczej prowadzonej przez swojego idola. Po drodze spotyka drobnego cwaniaczka Tylera, który zaczyna towarzyszyć mu w wielkiej przygodzie. Obaj wyjdą z niej odmienieni. Shia LaBeouf, Zack Gottsagen oraz Dakota Johnson w rolach głównych.

Dobrze, kto nigdy nie słyszał o takiej bajce Tom i Jerry? Raczej niewiele jest takich osób. Przedwczoraj w HBO GO pojawiła się serial dla dzieci Tom i Jerry Show. Odwieczni rywale po raz kolejny zmierzą się na ekranie. Ten sam dom to jednak nieco nudne pole bitwy, więc kot i mysz odwiedzą chatkę czarownicy i laboratorium szalonego naukowca.

Jakie trendy kształtują obecne USA, a za ich pośrednictwem także cały świat? Odpowiedzi na to pytanie udziela serial dokumentalny Axios, który jest produkcją HBO oraz właśnie firmy Axios. Tym razem obie firmy prezentują trzeci sezon swojej wspólnej produkcji.

