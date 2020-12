HBO GO: Jaki film na weekend? 11-13 grudnia 2020

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Wczoraj w serwisie HBO GO pojawił się trzeci i jednocześnie ostatni sezon serialu Gwiazda szeryfa. To historia dawnego londyńskiego policjanta, który teraz zostaje szeryfem w kanadyjskiej części Gór Skalistych. Pierwotnie chciał razem ze swoją rodziną uciec przed swoją przeszłością, ale okazuje się, że jego problemy alkoholowe i agresywne alter ego przyjechały tu wraz z nim. Jednocześnie nasz bohater musi stawić czoła lokalnym zagadkom kryminalnym i wszechwładzy firm naftowych. To już ostatni sezon, tym razem ekipa filmowa przeniosła się do Liverpoolu.

Również wczoraj pojawiła się filmowa komedia obyczajowa z Meryl Streep w roli głównej. To film Niech gadają. Zobaczymy w nim pisarkę, która wyjeżdża razem z przyjaciółkami, by wreszcie odpocząć. Towarzyszyć im będzie siostrzeniec bohaterki i jej agentka. Pierwszy będzie wiecznie sprzeczał się z jej towarzyszkami, druga spróbuje za wszelką cenę dowiedzieć się czegoś o nadchodzącej książce.

Kto nie pamięta bajki Scooby Doo i... zgadnij kto? To jedna z najpopularniejszych serii dla najmłodszych i nie tylko. Teraz drugi sezon przygód czworonożnego żarłocznego detektywa i jego czworga przyjaciół pojawił się na HBO GO. Wszystko by się udało, gdyby nie te wścibskie dzieciaki...

Morderstwo w Madison to bardzo osobisty film dokumentalny. Opowiada bowiem o zabójstwie matki reżysera i próbie dojścia zarówno do siebie, jak i do prawdy o tym wydarzeniu. Film pojawił się w serwisie HBO GO dzisiaj, więc jeszcze pachnie nowością. Trzeba się jednak przygotować, że nie będzie to lekki tytuł.

Źródło tekstu: hbo go, wł