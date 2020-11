HBO GO: Jakie filmy pojawiły się w ostatnim tygodniu? 29 listopada 2020

Nie wiecie co obejrzeć? Może nowy serial? Nowy film? HBO w mijającym tygodniu przygotował kilka pozycji godnych uwagi.

Seriale kryminalne cieszą się niesłabnącą popularnością. Niektórzy lubią rozwiązywać zagadki, inni zwyczajnie czują satysfakcję na widok kolejnego pokonanego łotra. Tym razem w serwisie HBO GO pojawił się trzeci sezon serialu Gwiazda szeryfa. Od razu dostępny jest cały sezon. To ważna informacja, ponieważ w przeciwieństwie do Netfliksa, HBO często udostępnia odcinki stopniowo. Nasz policjant będzie musiał poradzić sobie nie tylko z przestępcami, ale także z problemami w życiu rodzinnym.

Stopniowo HBO udostępniać będzie odcinki serialu Stewardessa. W głównej roli pojawiła się Kaley Cuoco, która jest znana z serialu Teoria Wielkiego Podrywu. Nasza bohaterka nagle staje przed całkowicie nowymi wyzwaniami. Jej życie wywraca się bowiem do góry nogami, kiedy jakimś cudem budzi się obok nieznajomego martwego mężczyzny. To czarna komedia, której już dostępne są trzy pierwsze odcinki.

HBO GO ma też coś dla amatorów horrorów. Dzisiaj pojawił się bowiem hiszpański serial 30 srebrników. Głównym bohaterem jest ksiądz Vergara, który usilnie stara się uciec przed swoją przeszłością. Nawiązuje on nawet kontakt z diabłem. Vergara w końcu otrzyma jednak misję znalezienia jednego z 30 srebrników, za które Judasz wydał Jezusa Chrystusa.

HBO nie zapomniał też o tych widzach, którzy wolą filmy zamiast seriali. W domu innego to produkcja z Keirą Knightley w roli głównej. To żona angielskiego oficera, która już po wojnie niespodziewanie zakochuje się w niemieckim wdowcu. Film trafił na platformę wczoraj.

Szybcy, sprawni i bohaterscy. Tacy powinni być ratownicy w królestwie. Dokładanie taka jest też Królewska straż. To serial o jednostce poszukiwawczo-ratowniczej, która przybędzie do pomocy każdemu na obszarze królestwa. Ta animacja dla dzieci trafiła wreszcie do HBO GO.

