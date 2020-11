HBO GO: Jaki film na weekend? 21-22 listopada 2020

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Wolicie europejskie produkcje od amerykańskich? Nic dziwnego. Chętnie obejrzelibyście komedie? Zrozumiałe. Jeśli odpowiedzieliście twierdząco na dwa poprzednie pytania to polecamy obejrzeć serial Trefny szmal. To rumuński komediowy serial własny HBO, który pojawi się oficjalnie już jutro. Zobaczymy tam historię dwóch techników świateł drogowych, którzy chcą raz na zawsze się porządnie wzbogacić. W jaki sposób? Najlepiej oczywiście organizując odpowiedniej wielkości skok.

HBO przygotował w mijającym tygodniu jeszcze jeden własny serial. Nie będzie to jednak całkowita nowość, ale po prostu drugi sezon serialu Mroczne materie. To ekranizacja popularnej historii Philipa Pullmana. W tym sezonie zobaczymy więź Lyry z pochodzącym z naszego świata Willem. Jak się bowiem w tej historii fantasy okaże, ich losy są powiązane o wiele bardziej niż tego oczekiwali. Lubicie fantasy? To nie ma na co czekać, serial pojawił się bowiem na platformie już we wtorek.

Uprzejmość pokonująca cynizm to główny temat filmu Cóż za piękny dzień. To oparta na faktach opowieść o przyjaźni dziennikarza Toma Junoda i Freda Rogersa, który jest pomysłodawcą i prowadzącym jednego z mediów dla dzieci. W głównych rolach pojawili się nie byle jacy aktorzy: Tom Hanks i Matthew Rhys . Film oficjalnie zadebiutuje jutro.

Dr Dorothy Otnow Lewis jest światowym specjalistą w dziale badań nad seryjnymi mordercami. Zadaje sobie ona podstawowe pytanie: czemu w ogóle zabijamy? Czemu przychodzi nam to do głowy i to realizujemy? Doktor Otnow Lewic poświęciła tym zagadnieniom całe życie i postara się jak najdokładniej udzielić odpowiedzi. Crazy, not insane to film dokumentalny, w którym dowiemy się naprawdę dużo o podświadomości. Najlepiej o takich rzeczach posłuchać będąc bezpiecznie i wygodnie umoszczonym na fotelu. Pozycja zadebiutowała w serwisie w czwartek.

Zobacz: HBO GO: Jaki film na weekend? 14-15 listopada 2020

Zobacz: HBO GO: Jaki film na weekend? 7-8 listopada 2020