HBO GO: Jaki film na weekend? 14-15 listopada 2020

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Pierwszym i najważniejszym tytułem, który polecamy z obecnego tygodnia w HBO jest Joker. Po legendarnym już występie Heatha Ledgera w Mrocznym Rycerzu poprzeczka stała wysoko. Joaquin Phoenix udowodnił jednak, że da radę wykonać zadanie. Jego kreacja Jokera też zapisała się złotymi zgłoskami w historii filmów z uniwersum Batmana. Film opowiada historię strudzonego życiem komika, który powoli przekształca się w mordercę i antagonistę Batmana, którego znamy z innych dzieł. Film pojawi się w serwisie już jutro.

Tak samo jutro pojawi się inny ciekawy film. Vice to doskonały film dla każdego, kto interesuje się polityką USA. Szczególnie teraz, kiedy byliśmy/jesteśmy świadkami bardzo kontrowersyjnych wyborów za oceanem. Tym razem cofniemy się jednak nieco w czasie i poobserwujemy czasy najpotężniejszego wiceprezydenta w historii USA - Dicka Cheneya. Prześledzimy też jego drogę na szczyt. Wcale nie było łatwo. Mało kto jednak mógł stanąć na drodze Cheneyowi. W roli głównej Chistian Bale, który tym razem tak bardzo poświęcił się dla roli, że naprawdę nie przypomina samego siebie. Musimy jednak zaznaczyć, że za film odpowiadał reżyser niezbyt darzący sympatią Republikanów, dlatego nie ma co doszukiwać się tam pełnego obiektywizmu.

HBO w mijającym tygodniu przygotował też solidną dawkę seriali. Jednym z nich jest Branża. To serial o grupie ambitnych dwudziestokilkulatków, którzy rywalizują o miejsca w świecie wielkiej finansjery. Miejscem akcji serialu jest Londyn, miasto będące jednym z najważniejszych na mapie światowego sektora bankowego. Nasi bohaterowie powoli będą zatracać się w wirze tytułowej branży. Serial można oglądać od 10 września.

Już jutro z kolei pojawi się czwarty sezon serialu Mr. Robot. Trzynaście odcinków kolejnego sezonu to kontynuacja opowieści o zdolnym młodym programiście, którego zwerbowała grupa hakerska dążąca to światowej rewolucji. Sobota to zatem ostatni moment na przypomnienie sobie akcji z ostatnich trzech sezonów.

Zestawienie zaczęliśmy od Jokera, to może i podobnym akcentem zakończymy? Lubicie Batmana, chętnie znowu obejrzelibyście coś dotyczącego Harley Quinn? To doskonale się składa, bo już jutro pojawią się na platformie animowane filmy z segmentu superbohaterów DC. Z największym naciskiem na Batmana. Będą to następujące tytuły:

Batman i Harley Quinn (Batman and Harley Quinn)

Batman: Powrót Jokera (Batman Beyond: Return of the Joker)

Batman: Atak na Arkham (Batman: Assault On Arkham)

Batman: Hush

Batman: Powrót Zamaskowanych Krzyżowców (Batman: Return Of The Caped Crusaders)

Mroczny rycerz – Powrót | cz.1 oraz cz.2 (Batman: The Dark Knight Returns Part 1 & Part 2)

Batman: Zabójczy żart (Batman: The Killing Joke)

Legion samobójców: Piekielna misja (Suicide Squad: Hell To Pay)

Zobacz: HBO GO: Jaki film na weekend? 7-8 listopada 2020

Zobacz: HBO GO: Jaki film na weekend? 31 października - 1 listopada