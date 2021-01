HBO GO: Jaki film na weekend? 16-17 stycznia 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Pierwszą polecaną w ten weekend produkcją w HBO GO jest komediodramat familijny Cały świat Romy. To opowieść o babci i wnuczce. Dziesięcioletnia Romy pomaga babci w prowadzeniu salonu fryzjerskiego, co sprawia, że nawet chłodna wobec dziewczynki babcia zaczyna się do niej przekonywać. Będąca w podeszłym wieku Stine nie pała najpierw miłością do Romy, jednak w końcu zaczyna się jej zwierzać. Kiedy babcia ma coraz większe problemy przez Alzheimera, to Romy postanawia spełnić jej największe marzenie.

Młodzi tytani, czyli kolejne pokolenie superbohaterów doczekało się komiksów, serialu i serialu animowanego. To właśnie do tego ostatniego, który skończył się już 15 lat temu nawiązuje komediowy serial animowany Młodzi Tytani: Akcja!. Tutaj Robin, Bestia, Raven i Gwiazdka za każdym razem przeżywają naprawdę absurdalne przygody. Genialna pozycja na rozluźnienie się lub obejrzenie z dziećmi. W serwisie wczoraj ukazał się cały piąty sezon.

Dzisiaj z kolei debiutuje ukraiński film Atlantyda. To film, którego akcja dzieje się w niedalekiej przyszłości. Cała wschodnia Ukraina zamieniła się w pustynię, a główny bohater to były żołnierz, którego dzisiaj już nikt nie potrzebuje. Nie zostaje mu nic innego jak zgłosić się na ochotnika do ekshumacji zwłok. Tam wreszcie spotyka on miłość.

Ostatni film jest z kolei rodem z dalekiej Brazylii. To Wszyscy zmarli. W Brazylii niewolnictwo zniesiono dopiero pod koniec XIX wieku, w tym filmie prześledzimy historię sióstr, które nie wiedzą co robić bez niewolników i dawnych niewolników, dla których nie ma już miejsca w tym kraju. Okazuje się, że nie ma dla nich pracy. Obie rodziny postarają sie przezwyciężyć swoje problemy. Film pojawi się już w niedzielę.

