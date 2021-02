HBO GO: Jaki film na weekend? 6-7 lutego 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

HBO w minionym tygodniu umieścił na swojej platformie prawdziwe hity. Pierwszym z nich jest Titanic. Czasem ciężko uwierzyć, że ten film ma już 24 lata... Reżyserem filmu był James Cameron, a w rolach głównych wystąpili Kate Winslet i Leonardo DiCaprio. To opowieść o romansie siedemnastolatki z wyższych sfer, która rozpaczliwie pragnie wolności i biednego chłopaka. Niestety, ich miłość zaczęła się w najgorszym możliwym czasie. Film pojawił się w serwisie pierwszego lutego.

Tego samego dnia pojawił się inny znany film. To komedia romantyczna Kocha, lubi, szanuje. Jednocześnie to też zabawna i ciepła propozycja dla wszystkich tych, którzy nie chcą się dołować poprzednią polecaną pozycją. Tutaj w roli osób rozpaczliwie poszukujących prawdziwego uczucia pojawili się tacy aktorzy jak Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore i Emma Stone.

Western jako gatunek ma swoje najlepsze czasy za sobą, ale nie znaczy to, że nie powstają godne uwagi filmy z jego elementami. Czwartego lutego w HBO GO pojawiły się filmy Ranczerzy i Ranczerzy: Ślubny podarunek. W roli głównej pojawił się aktor Jon Voight. Zagrał on tutaj emerytowanego szeryfa, który pokaże, że nie da sobie odebrać rodzinnego rancza. Szczególnie kiedy próbuje to zrobić jego największy wróg.

Czy można zrobić ciekawy film o... pisaniu słownika? Okazuje się, że tak. Film Profesor i szaleniec nie jest pozycją tylko dla filologów. To opowieść o powstawaniu pierwszej edycji Oxford English Dictionary. Jedna osoba nie dałaby jednak rady stworzyć tak wielkiego dzieła. Profesor James Murray opiera się w dużej mierze na definicjach zgłoszonych przez ludzi. Okazuje się, że ktoś zgłosił aż dziesięć tysięcy słów z definicjami. Pora odnaleźć tego człowieka... W filmie zobaczymy takich aktorów jak Mel Gibson, Sean Penn i Natalie Dormer. Tytuł pojawi się w HBO GO dzisiaj.

