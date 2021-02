Disney+ ma już 95 milionów subskrybentów

Disney+, czyli serwis VoD amerykańskiego giganta medialnego, którego początki sięgają 1923 roku, rośnie szybciej, niż zakładali jego twórcy.

Disney ogłosił, że jego platforma streamingowa ma już ponad 94,9 mln subskrybentów. Pierwotnym celem było zdobycie od 60 do 90 mln subskrybentów do 2024 roku, ale ten nie jest już aktualny. Jeszcze w grudniu serwis VoD twórców Myszki Miki miał 86,8 mln użytkowników, co oznacza miesięczny wzrost na poziomie około 9 milionów. W tym tempie dosyć szybko powinno się udać z realizacją aktualnego celu.

Disney+ chce przegonić Netflixa?

Nowy cel Disneya to 230-260 mln subskrybentów, dzięki czemu serwis może zagrozić pozycji Netflixa. Lider rynku VoD ma obecnie około 204 mln użytkowników, których zdobycie zajęło mu 13 lat. Jeśli Disney+ nie zmniejszy szybkości pozyskiwania nowych subskrybentów, swój aktualny cel może zrealizować w ciągu kilkunastu miesięcy. Pomóc mu w tym może rozszerzenie usługi na nowe kraje, co ma nastąpić jeszcze w tym miesięcy.

Disney+ trafi również do Polski. Istnieje już nawet zaczątek polskojęzycznej strony serwisu, pod adresem www.preview.disneyplus.com/pl/.

Źródło tekstu: CNBC