Pyszne.pl wprowadza dostawę "bezkontaktową". Wszystko przez koronawirusa

Usługa dostarczania jedzenia do domu Pyszne.pl poinformowała o wprowadzeniu opcji "dostawy bezkontaktowej". Ruch usługodawcy jest podyktowany rosnącym zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa SARS-COV-2. W Polsce, w momencie pisania tego tekstu Ministerstwo Zdrowia informuje o 64 zarażonych osobach. Jedna chora zmarła, jej stan od początku był bardzo ciężki i była obciążona innymi schorzeniami.

Jak to ma działać? Usługa dostawy bezkontaktowej jest dostępna dla zamówień opłaconych online - wtedy dostawca otrzyma instrukcję pozostawienia paczki z posiłkiem przed drzwiami. O dostawie zostaniemy poinformowani dzwonkiem do drzwi lub pukaniem, a sam dostawca czym prędzej oddali się tak, aby między nim, a zamawiającym nie doszło do żadnego kontaktu. Według usługodawcy ma to zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa przy okazji braku utrudnień w realizowaniu dostaw przez Pyszne.pl

Drogi Kliencie,



w odpowiedzi na ostatnie globalne zmiany związane z koronawirusem, będziemy teraz oferować dostawę bezkontaktową dla zamówień opłaconych online. Jeśli chcesz skorzystać z tej usługi, wystarczy wybrać metodę płatności online. Kurier zadzwoni dzwonkiem do drzwi i zostawi zamówienie przy wejściu.



Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć Twoje zamówienie w bezpieczny sposób.



Z poważaniem,

Pyszne.pl Taką informację otrzymali klienci Pyszne.pl na swoje skrzynki mailowe

Trzeba przyznać, że ten ruch Pyszne.pl jest naprawdę rozsądny, choć nie likwiduje on wszystkich możliwych problemów w trakcie dostaw w warunkach zagrożenia epidemiologicznego. W czysto hipotetycznej sytuacji, dostawca może pozostawić na dostarczanym jedzeniu patogeny. Niemniej, ryzyko zarażenia się w ten sposób jest najprawdopodobniej bardzo małe, a brak kontaktu między zamawiającym a kurierem jest zdecydowanie dobrą decyzją.

