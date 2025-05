Na tej konsolce zagrasz w kultowe Heroes 3, a dziś kupisz ją za 279,99 zł z dostawą z Polski

Mowa tu o Anbernic RG35XXSP, czyli kieszonkowej konsoli emulującej maszyny retro, która swoim wyglądem nawiązuje do GBA SP. Oferuje ona dość duży, 3,5-calowy ekran IPS 640 × 480 pikseli, oraz baterię, która pozwala na około 6-8 godzin rozgrywki, zależnie od tytułu. Dużym atutem jest także fakt, iż sprzęt ten możemy podłączyć przez HDMI do telewizora, sparować z nim kontroler po Bluetooth i grać na dużym ekranie. Dodatkowo pozwala także na rozgrywkę w multi z innymi właścicielami konsol firmy, dzięki Wi-Fi. Emuluje ona starsze konsole aż do PSP włącznie. Mamy więc wszystkie starsze konsole Nintendo, SEGA, czy klasycznego szaraka, oraz wiele, wiele więcej. Tu jednak pojawiają się problemy w przypadku bardziej zaawansowanych graficznie produkcji na PSP. A to wszystko za jedyne 279,99 zł.