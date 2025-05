Media Expert znów szaleje. Ten produkt był za 70 zł, a dziś kupicie go w cenie masła osełka. Jego bateria zamiata konkurencję

Okazuje się jednak, że za taką kwotę możemy mieć już słuchawki Bluetooth. I to takie z naprawdę przyzwoitą baterią. Mowa tu o modelu SBS Neck , który jest zestawem dla osób aktywnych. Dzięki ich budowie nie ma mowy o zgubionej słuchawce, nawet jeśli jedna z nich wypadnie z ucha. A wszystko to za jedyne 14 zł .

SBS Neck

Słuchawki te dzięki swojej budowie, czyli pałąku oplatającym kark, mają także mikrofony w znacznie lepszym miejscu pod kątem zbierania dźwięku, co pozytywnie powinno wpłynąć na prowadzenie rozmów za ich pomocą. Co jednak najważniejsze, to zyskały na tym także bardzo dużo miejsca na akumulator. Tym samym mimo śmiesznie niskiej ceny zaledwie 14 zł, mogą one pracować nawet do 10 godzin.