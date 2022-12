InPost gwarantuje dostawę paczki przed wigilią. Jest jeden warunek

Już po raz 4 klienci InPost mogą skorzystać z naszego autorskiego pomysłu jakim jest gwarancja dostawy przed Świętami Bożego Narodzenia. W tym roku, postawiliśmy sobie poprzeczkę wysoko, a nawet jeszcze wyżej niż w ubiegłym. Zapewniamy gwarancję dostawy przesyłkom nadanym przez sprzedawców do 22 grudnia, zgodnie z godzinami nadań – od 13:00 do nawet 16:00 – w zależności od miejscowości nadania lub indywidualnych ustaleń sprzedawców z InPost. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że szczególnie w ostatnich dniach przed świętami w skrytkach naszych urządzeń Paczkomat znaczny odsetek paczek stanowią świąteczne upominki, które muszą zostać dostarczone na czas. Dlatego tak, zorganizowaliśmy cały proces logistyczny, by analogicznie jak w latach ubiegłych każda przesyłka z prezentami i zakupami świątecznymi, nawet tymi zrobionymi w ostatniej chwili trafiła do odbiorców przed świętami.

Klienci, którzy wybiorą w ostatnich dniach przedświątecznych dostawę do jednego z ponad 19 tys. urządzeń Paczkomat nie tylko zagwarantują sobie ich dotarcie na czas, ale również będą mieli gwarancję, że skorzystali z najbardziej ekologicznej formy dostawy dostępnej w e-commerce.