InPost rozbudowuje swoje imperium. Flotę powiększą o elektryki

Samochody elektryczne zyskują na popularności. Szczególnie jest to widoczne w usługach i InPost jest tego najlepszym przykładem. Polskie przedsiębiorstwo stawia na ekologię i chce ograniczyć ilość produkowanych toksycznych spalin, która wzrasta wraz z liczbą pojazdów dostawczych na polskich ulicach.

InPost chwali się liczbą samochodów elektrycznych, które posiada w swojej flocie. Mowa tu o 306 egzemplarzach aut dostawczych. Nie jest to jednak ich ostatnie słowo. Przedsiębiorstwo złożyło zamówienie na kolejne 174 samochody elektryczne. Ma to być aż 100 Fordów E-transit oraz 74 samochody marki Stellantis zaadaptowane przez firmę VOLTIA oraz Mercedesy eSprinter.

Już teraz Paczkomat InPost to najbardziej ekologiczna forma dostawy z dostępnych na rynku opcji w e-commerce. Korzystając z tej formy dostaw nasi klienci mogą przyczynić się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, ponieważ nawet kilkunastokrotnie ograniczamy ruch samochodów kurierskich na ulicach miast. Przykładowo jeden kurier dystrybuujący przesyłki do naszych automatów, dostarcza do 4-5 urządzeń ok. 1000 w ciągu dnia pracy. Natomiast kurier w tradycyjnej formule door-to-door doręcza średnio 75 przesyłek. Oznacza to, że wybierając usługi InPost klienci przyczyniają się do ograniczenia emisji CO2 aż o 75%