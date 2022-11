Orange tworzy bezpłatny kurs dla nauczycieli

Sztuczna inteligencja jest coraz powszechniej wykorzystywana, lecz pomimo tego wiele osób nadal odczuwa przed nią strach. Fundacja Orange chce rozwiązać ten problem i zorganizuje bezpłatny kurs dla nauczycieli.

Z raportu NASK z 2019 roku wynika, że Polacy obawiają się sztucznej inteligencji, choć potrafią zauważyć korzyści płynące z jej wykorzystania. Wśród głównych zagrożeń związanych z AI Polacy wymieniają: utratę prywatności (60,5%), wzrost bezrobocia (40,1%) i zwiększoną liczbę cyberataków (37,7%). Ale upatrują też w AI poprawy komfortu życia (34%), lepszej personalizacji produktów i usług (30,3%) i wzrostu poziomu cyberbezpieczeństwa (33%).

Orange będzie edukować nauczycieli

Jak powszechnie wiadomo, strach często wynika z niewiedzy na dany temat. W związku z tym Fundacja Oragne wesprze nauczycieli, czyli osoby w dużej mierze odpowiedzialne za rozwój dzieci i młodzieży. W tym celu stworzono projekt #BurzaMózgów, który jest kursem e-learningowym o tym, jak działa sztuczna inteligencja i jak może wpływać na ludzi.

- Projekt ten kierujemy do nauczycielek i nauczycieli, aby wspierać ich w kształtowaniu krytycznego podejścia do świata cyfrowego. Są oni nie tylko jedną z najważniejszych grup w systemie edukacji, ale też „sercem całego społecznego krwiobiegu”. Ich kompetencje, świadomość nowoczesnych zjawisk, poczucie pewności, podmiotowości i ogólny dobrostan są niezbędne dla tworzenia lepszej szkoły i wzmacniania społecznego zaufania

– mówi Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange.

Fundacja zapewnia, że kurs ma przystępną formułę, a zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją są tłumaczone prostym językiem. Samo szkolenie zostało pogrupowane w 7 bloków tematycznych.Nauczyciele, którzy przejdą cykl szkoleniowy, otrzymają zaświadczenie Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zyta Czechowska specjalni.pl.

Zapisy do pierwszej edycji #BurzyMózgów trwają do 18 grudnia bieżącego roku. Aby się zgłosić, wystarczy założyć konto na stronie projektu. Kurs ruszy w styczniu 2023 roku i jest on dla nauczycieli bezpłatny.

