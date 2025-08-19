Huawei Watch 5 w nowych cenach. Są też promocje na tablety
Wakacje powoli zbliżają się do końca i z myślą o nadciągającym roku szkolnym Huawei ogłosił nowe promocje. Oczywiście mogą z nich skorzystać nie tylko uczniowie.
Z okazji zbliżającego się roku szkolnego Huawei ogłosił nową promocję „Back to school”. Znalazły się w niej zegarki z serii Huawei Watch 5 oraz najnowsze tablety marki, które mogą się sprawdzić jako pomoc naukowa.
Huawei Watch 5 taniej
Zegarki z serii Huawei Watch 5 to jedne z najciekawszych smartwatchy na naszym rynku. Dzięki obsłudze standardu eSIM urządzenia pozwalają wykonywać i odbierać połączenia bez telefonu. Model Watch 5 dostępny jest w dwóch rozmiarach koperty: 46 mm i 42 mm, a tym razem przeceniono aż 4 jego wersje.
Koperta 46 mm:
- Huawei Watch 5 Elite (srebrny) z tytanową obudową i bransoletą, w rekomendowanej cenie promocyjnej 2399 zł (zamiast 2799 zł),
- Huawei Watch 5 Purple (fioletowy) z tytanową obudową i fioletowym paskiem kompozytowym, za 1999 zł zamiast 2399 zł,
Koperta 42 mm:
- Huawei Watch 5 Elite (piaskowozłoty) z obudową ze stali szlachetnej 904L i tytanową bransoletą, w promocji za 2399 zł zamiast 2799 zł,
- Huawei Watch 5 Elegant (beżowy) z obudową ze stali szlachetnej 904L i beżowym paskiem kompozytowym, oferowany za 1999 zł zamiast 2399 zł.
Taniej tablety Huawei
Huawei przygotowali też promocję na 3 modele tabletów: na rodzinny Huawei MatePad SE 11, idealny do nauki Huawei MatePad 11.5’’ PaperMatte oraz idealny do rysowania Huawei MatePad 12 X.
Huawei MatePad SE 11 to podstawowy tablet w portfolio marki z 11-calowym, błyszczącym ekranem. W specjalnej ofercie wersja 6/128 GB, w zestawie z rysikiem, dostępna jest w rekomendowanej cenie promocyjnej obniżonej na 649 zł (zamiast 899 zł). Natomiast za wersję 4/128 GB (również z rysikiem) zapłacimy 639 zł (zamiast 849 zł).
Huawei MatePad 11.5’’ PaperMatte 8/256 GB wyróżnia się matowym ekranem. Wersję z klawiaturą i rysikiem w zestawie teraz można kupić za 1499 zł (zamiast 1799 zł). Opcja bez klawiatury oferowana jest za 1299 zł (zamiast 1599 zł).
Najbardziej wymagających może zainteresować Huawei MatePad 12 X PaperMatte. Ten tablet oferuje profesjonalną aplikację GoPaint i skierowany jest przede wszystkim do osób lubiących rysować. Dostępny jest w 3 wersjach kolorystycznych, zawsze z klawiaturą i rysikiem w zestawie. Za taki komplet zapłacimy w promocji jedynie 2199 zł (zamiast 2599 zł). Dodatkowo tylko w sklepie huawei.pl tablet ten dostępny jest również w wersji ze standardowym błyszczącym ekranem w obniżonej cenie 1799 zł (zamiast 2299 zł).
Produkty w obniżonych cenach dostępne są w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Neonet, x-kom i Komputronik, w oficjalnej Strefie Marki na Allegro, u wybranych operatorów sieci komórkowych oraz w sklepie huawei.pl.
Oferty mogą ulec zmianie i są tylko ofertami sugerowanymi. Obowiązują do wyczerpania zapasów lub do: 7 września 2025 dla Huawei Watch 5, 14 września 2025 dla Huawei MatePad SE 11, 19 października 2025 dla Huawei MatePad 11.5’’ PaperMatte oraz do 28 września 2025 dla Huawei MatePad 12 X.