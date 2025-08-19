Huawei Watch 5 w nowych cenach. Są też promocje na tablety

Z okazji zbliżającego się roku szkolnego Huawei ogłosił nową promocję „Back to school”. Znalazły się w niej zegarki z serii Huawei Watch 5 oraz najnowsze tablety marki, które mogą się sprawdzić jako pomoc naukowa.

Huawei Watch 5 taniej

Zegarki z serii Huawei Watch 5 to jedne z najciekawszych smartwatchy na naszym rynku. Dzięki obsłudze standardu eSIM urządzenia pozwalają wykonywać i odbierać połączenia bez telefonu. Model Watch 5 dostępny jest w dwóch rozmiarach koperty: 46 mm i 42 mm, a tym razem przeceniono aż 4 jego wersje.

Koperta 46 mm:

Huawei Watch 5 Elite (srebrny) z tytanową obudową i bransoletą, w rekomendowanej cenie promocyjnej 2399 zł (zamiast 2799 zł),

(zamiast 2799 zł), Huawei Watch 5 Purple (fioletowy) z tytanową obudową i fioletowym paskiem kompozytowym, za 1999 zł zamiast 2399 zł,

Koperta 42 mm:

Huawei Watch 5 Elite (piaskowozłoty) z obudową ze stali szlachetnej 904L i tytanową bransoletą, w promocji za 2399 zł zamiast 2799 zł,

zamiast 2799 zł, Huawei Watch 5 Elegant (beżowy) z obudową ze stali szlachetnej 904L i beżowym paskiem kompozytowym, oferowany za 1999 zł zamiast 2399 zł.

Taniej tablety Huawei

Huawei przygotowali też promocję na 3 modele tabletów: na rodzinny Huawei MatePad SE 11, idealny do nauki Huawei MatePad 11.5’’ PaperMatte oraz idealny do rysowania Huawei MatePad 12 X.

Huawei MatePad SE 11 to podstawowy tablet w portfolio marki z 11-calowym, błyszczącym ekranem. W specjalnej ofercie wersja 6/128 GB, w zestawie z rysikiem, dostępna jest w rekomendowanej cenie promocyjnej obniżonej na 649 zł (zamiast 899 zł). Natomiast za wersję 4/128 GB (również z rysikiem) zapłacimy 639 zł (zamiast 849 zł).

Huawei MatePad 11.5’’ PaperMatte 8/256 GB wyróżnia się matowym ekranem. Wersję z klawiaturą i rysikiem w zestawie teraz można kupić za 1499 zł (zamiast 1799 zł). Opcja bez klawiatury oferowana jest za 1299 zł (zamiast 1599 zł).

Najbardziej wymagających może zainteresować Huawei MatePad 12 X PaperMatte. Ten tablet oferuje profesjonalną aplikację GoPaint i skierowany jest przede wszystkim do osób lubiących rysować. Dostępny jest w 3 wersjach kolorystycznych, zawsze z klawiaturą i rysikiem w zestawie. Za taki komplet zapłacimy w promocji jedynie 2199 zł (zamiast 2599 zł). Dodatkowo tylko w sklepie huawei.pl tablet ten dostępny jest również w wersji ze standardowym błyszczącym ekranem w obniżonej cenie 1799 zł (zamiast 2299 zł).

Produkty w obniżonych cenach dostępne są w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Neonet, x-kom i Komputronik, w oficjalnej Strefie Marki na Allegro, u wybranych operatorów sieci komórkowych oraz w sklepie huawei.pl.