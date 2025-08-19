Te słuchawki to prawdziwe mikrusy. Mają etui wielkości małego breloczka i są na promocji
To naprawdę nietypowe słuchawki. Ich główną cechą jest mały rozmiar. Zarówno samego etui, jak i słuchawek. To wiąże się z licznymi zaletami.
Są prawie niewidoczne i pozwalają leżeć dość komfortowo na boku ze słuchawką, co można uznać za duży plus. Dodatkowo zajmują bardzo mało miejsca, a dzięki dołączonemu zaczepowi do breloczków można łatwo przymocować do nich klucze, albo smyczkę. A wszystko to w promocji za 129 zł.
JLab JBuds Mini
No dobrze, ale po co komu takie słuchawki? Otóż jako zapas. Możemy ich używać kiedy nasze główne się rozładują, lub znajdziemy się w sytuacji, w której będą mogły się łatwo zgubić, wypadając nam z ucha. Dodatkowo ich bateria pozwala na 5,5 godziny odtwarzania muzyki, a etui wydłuża ten czas do 20 godzin. Są więc dość mocne i pozwalają na wygodne odtwarzanie podcastów lub audiobooków. A wszystko to za jedyne 129 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.