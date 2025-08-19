Te słuchawki to prawdziwe mikrusy. Mają etui wielkości małego breloczka i są na promocji

Są prawie niewidoczne i pozwalają leżeć dość komfortowo na boku ze słuchawką, co można uznać za duży plus. Dodatkowo zajmują bardzo mało miejsca, a dzięki dołączonemu zaczepowi do breloczków można łatwo przymocować do nich klucze, albo smyczkę. A wszystko to w promocji za 129 zł.

JLab JBuds Mini

No dobrze, ale po co komu takie słuchawki? Otóż jako zapas. Możemy ich używać kiedy nasze główne się rozładują, lub znajdziemy się w sytuacji, w której będą mogły się łatwo zgubić, wypadając nam z ucha. Dodatkowo ich bateria pozwala na 5,5 godziny odtwarzania muzyki, a etui wydłuża ten czas do 20 godzin. Są więc dość mocne i pozwalają na wygodne odtwarzanie podcastów lub audiobooków. A wszystko to za jedyne 129 zł.