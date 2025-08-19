Poco M7 wchodzi do Polski. To kolejne tanie Xiaomi z baterią 7000 mAh

Bateria na dwa dni pracy

Poco M7 wyróżnia się akumulatorem o pojemności 7000 mAh, który według producenta wystarczy na dwa dni użytkowania. Technologia krzemowo-węglowa zwiększa gęstość energii, a tryby oszczędzania mają chronić baterię przed szybszym zużyciem. Smartfon wspiera ładowanie przewodowe 33 W i ładowanie zwrotne 18 W, więc może posłużyć też jako powerbank.

Dalsza część tekstu pod wideo

Duży ekran i szybkie odświeżanie

Urządzenie otrzymało 6,9-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli, z odświeżaniem do 144 Hz. To największy wyświetlacz w historii serii M. AdaptiveSync automatycznie dostosowuje częstotliwość odświeżania do treści. Ekran ma certyfikaty TÜV Rheinland, które potwierdzają zmniejszoną emisję niebieskiego światła i migotanie. Na pokładzie nie zabrakło też głośników z certyfikatem Hi-Res Audio.

Podzespoły i funkcje

Sercem telefonu jest Snapdragon 685. Smartfon działa pod kontrolą oprogramowania HyperOS 2, bazującego na systemie Android 15. Wspiera rozwiązania AI Google'a, w tym asystenta Gemini i funkcję Circle to Search. W zależności od wersji, użytkownik dostanie 6 lub 8 GB RAM-u, przy czym ten drugi wariant można wirtualnie rozszerzyć do 16 GB. Pamięć wewnętrzną można powiększyć nawet do 2 TB za pomocą karty microSD.

Na tylnym panelu znajdują się dwa aparaty, w tym główny o rozdzielczości 50 Mpix. Przedni aparat ma rozdzielczość 8 Mpix. Producent obiecuje tryb nocny, upiększanie selfie i zdjęcia dynamiczne. Obudowa jest odporna na kurz i zachlapania (IP64).

Dostępność i cena, promocja na start

Poco M7 jest dostępny w trzech kolorach: czarnym, srebrnym i niebieskim. Do wyboru są dwie wersje pamięciowe:

6/128 GB w cenie premierowej 549 zł (cena rekomendowana 699 zł),

(cena rekomendowana 699 zł), 8/256 GB w cenie premierowej 649 zł (cena rekomendowana 799 zł).