Huawei Watch D – przetestowaliśmy zegarek z pomiarem ciśnienia i EKG

Huawei Watch D to wyjątkowy zegarek – ma najważniejsze funkcje, jakich można się spodziewać w smartwachu, a do tego oferuje unikatowy pomiar ciśnienia krwi. Jest też EKG i zestaw czujników zapewniających kompleksową dbałość o zdrowie. A czego zabrakło?

Huawei Watch D ma dość długą historię – w Chinach ten zegarek zadebiutował pod koniec 2021 roku, zaś na polską premierę musieliśmy czekać ponad 10 miesięcy. Tak długi czas nie umniejsza jednak zalet urządzenia, a osoby dbające o zdrowie powinny na pewno mu się przyjrzeć.

Smart zegarek Huawei Watch D dostępny jest w Polsce za 1799 zł. Nie jest to mała kwota, ale też biorąc pod uwagę jego możliwości, nie wydaje się wygórowana. Spójrzmy więc, co otrzymamy, inwestując taką kwotę.

Najważniejsze dane:

wymiary 38 x 51 x 13,6 mm, masa 40,9 g

dwuwarstwowy pasek z fluoroelastomeru o szerokości 30 mm

koperta z aluminiową ramką,

wodoszczelność IP68, temperatura pracy +5℃~+40℃

wyświetlacz AMOLED 1,64 cala, rozdzielczość 456 x 280

czujniki: 6-osiowy akcelerometr, żyroskop, pulsometr optyczny (8 PD), czujnik oświetlenia, termometr, czujnik Halla, GPS

łączność Bluetooth 5.1

pomiar tętna TruSeen 5.0+, ciśnienia krwi TruBP, EKG, natlenienia krwi SpO2, temperatury skóry

monitoring snu TruSleep 2.0, analiza stresu TruRelax

ponad 70 trybów sportowych

sterowanie muzyką na smartfonie

asystent głosowy (tylko w telefonach Huawei)

akumulator 451 mAh, czas pracy: 7 dni

ładowanie bezprzewodowe za pomocą ładowarki z zestawu

Zestaw

Huawei Watch D sprzedawany jest w całkiem bogatym zestawie, co wynika ze specyfiki zegarka. Smartwatch otrzymujemy z nałożonym paskiem w rozmiarze L i zamocowaną na nim poduszką powietrzną oraz materiałową osłonką na poduszkę. Dodatkowo dla osób o szczuplejszych nadgarstkach przygotowany został drugi pasek w rozmiarze M (bez klamerki), wraz z odpowiadającą mu poduszką powietrzną i osłonką.

Wybór właściwego paska ma ułatwić papierowa opaska do pomiaru obwodu nadgarstka, ale nie ma potrzeby aż tak bardzo się tym przejmować – wszystko można też dobrać na wyczucie, a wymiana pasków czy ich skracanie jest dosyć proste.

W zestawie znajduje się także okrągła ładowarka indukcyjna z zamontowanym na stałe kablem USB.

Wygląd i wykonanie

Huawei potrafi robić ładne zegarki – niektóre z nich to absolutna czołówka wśród smartwatchy. Jednak Watch D znajduje się na przeciwległym biegunie. Ten model trudno uznać za atrakcyjny wizualnie. Co prawda, gdy się przyjrzeć, widać bardzo dobre materiały i ciekawe elementy wykończenia. Koperta zegarka (wymiary 51 x 38 x 13,6 mm) wykonana jest z włókna polimerowego, a ekran otacza metalowa ramka. Dwa szerokie przyciski z prawej strony – oznaczone jako HEALTH i HOME – są ładnie wycięte i wyglądają solidnie. Całość jest minimalistyczna, oszczędna w formie i ma coś w sobie, ale to trochę za mało.

Dobre wrażenie robi też dolna część obudowy, wykonana ze szkła szafirowego. Znajduje się tam ośmioelementowy zestaw czujników do pomiaru pulsu i natlenienia, zajmujący większą część dekielka.

Niestety, całość jednak nie przyciąga wzroku, a z pewnej odległości Huawei Watch D wygląda dość banalnie, niezbyt zgrabnie, a te ładniejsze detale nie są widoczne. Bliżej mu do szerokiej opaski w rodzaju Huawei Banda 6 niż do „zegarka wzorowanego na Apple Watchu”. Jeżeli ktoś traktuje zegarek jako element codziennego stylu, to Watch D nie będzie dobrym wyborem.

Być może wersja w innym kolorze lepiej by się prezentowała, ale Huawei Watch D dostępny jest tylko w ciemnym wariancie stalowym z czarnym, mało finezyjnym paskiem.

Pasek z poduszką powietrzną

Pasek to w ogóle osobna kwestia. Jego rolą jest nie tylko trzymanie urządzenia na nadgarstku, ale także pomoc w pomiarach ciśnienia krwi. Trzeba przyznać, że Huawei podszedł do tego bardzo pomysłowo. Pasek jest dość szeroki – ma aż 3 cm – i składa się z dwóch warstw. Jedna to po prostu właściwy pasek z gumy fluorowej, druga to podłużna poduszka powietrzna, która automatycznie napełnia się powietrzem, by zwiększyć dokładność pomiaru ciśnienia krwi. To genialne rozwiązanie, które daje odpowiedź na pytanie, czy smartwatch może w ogóle skutecznie zmierzyć ciśnienie.

Chociaż konstrukcja jest zmyślna, to jednak wiążą się z nią pewne niedogodności. Po pierwsze trzeba uważać, żeby nie spadła materiałowa osłona wewnętrznej poduszki. Jest to rodzaj poszewki, który sprawia, że skóra nie styka się bezpośrednio z gumą. U mnie ta osłonka spadła po kilku dniach, gdy ściągałem zegarek z reki i później sporo się namęczyłem, by ją ponownie naciągnąć. Bez niej naprawdę trudno wytrzymać – guma niemiło przylega do nadgarstka.

I jest jeszcze jeden aspekt – materiałowa warstwa i gumowe zakamarki między poduszką a właściwym paskiem są bardzo podatne na zbieranie potu i trudne do utrzymania w czystości. To problem zwłaszcza dla osób, które aktywnie trenują, dając z siebie wszystko. Zwykły pasek z gumy wstawia się pod kran, szoruje szczotką, przeciera na sucho i gotowe. Tu tak się nie da, trzeba to robić delikatnie.

Problemem jest też szerokość paska. Te 3 cm sprawiają, że skóra po prostu szybko się męczy. Całość nie może być przecież zbyt luźna, ze względu na pracę czujników, więc nierzadko bywało, że zdejmowałem Watcha D w środku dnia, odkładałem na biurko i z ulgą rozcierałem nadgarstek.

Dostosowanie zegarka do nadgarstka to w ogóle bardzo ważny element. Dlatego w zestawie są dwa paski – w rozmiarze L i M – oraz papierowa miarka, która najpierw należy zmierzyć obwód nadgarstka i dobrać właściwe akcesorium. Paski mają też kilkanaście dziurek, które dzięki stalowemu zapięciu motylkowemu pozwalają bardzo precyzyjnie dobrać ich długość. Regulacja i wymiana pasków jest banalnie prosta, choć na pierwszy rzut oka całość wydaje się trochę skomplikowana.

Huawei Watch D jest odporny na pył i wodę zgodnie z normą IP68. Nie ma jednak typowo zegarkowej wytrzymałości mierzonej w ATM (np. 5 ATM), co oznacza, że z urządzeniem nie można pływać. Zegarek zniesie tylko statyczne zanurzenie.

