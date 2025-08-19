Kontroler 8BitDo Ultimate jest w świetnej cenie. Prawdziwa gratka dla graczy
Porządny kontroler to podstawa w grach. Owszem, można się cieszyć nimi i bez niego, jednak znacznie podnosi on komfort rozgrywki.
Tu mamy do czynienia z konstrukcją, która aż krzyczy, że powstała od graczy dla graczy. Kontroler 8BitDo Ultimate oferuje analogi wykorzystujące efekt Halla, czyli bez mechanicznych przełączników, co gwarantuje jego wysoką żywotność. Dodatkowo D-Pad, czyli ten często najbardziej pomijany element kontrolerów, zwłaszcza typu XBox, jest tu skrojony z myślą o graniu w platformówki.
8BitDo Ultimate
Interesująco wypada także kwestia łączności. Mamy tu do wyboru zarówno protokół Bluetooth, oferujący wysoką kompatybilność, oraz adapter 2,4 GHz, który przekłada się na niższe opóźnienia i powinien być preferowaną opcją w przypadku PC-tów. Dodatkowo w zestawie znajdziemy także stację dokującą, dzięki której akumulator pada będzie stale naładowany. Natomiast sam kontroler poza rozgrywką będzie świetnie prezentował się na biurku. A wszystko to za jedyne 169 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.