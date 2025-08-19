Problematyczne odkrycie naukowców. Tak starych narzędzi nie powinno tam być

Owszem, neandertalczycy, a raczej ich przodkowie, zajęli część Europy i Azji jeszcze przed nami, ale to nie było trudne z powodu połączenia lądowego między tymi kontynentami. To by jednak oznaczało, że pozostałe części świata będą dzikie i nietknięte. A przynajmniej do czasu, kiedy przedstawiciele naszego gatunku, który liczy sobie jakieś 200-300 tysięcy lat, rozpierzchną się po świecie. Problem w tym, że na pewnej indonezyjskiej wyspie znaleziono narzędzia, które są starsze i mają ponad milion lat.

Dalsza część tekstu pod wideo

Narzędzia, które mają milion lat na odległej wyspie

Mowa tu o wyspie Sulawesi, która znajduje się mniej/więcej w połowie drogi między Azją i Australią. Oczywiście istnienie narzędzi starszych, niż nasz gatunek nie jest niczym niezwykłym. Wcześniejsze hominidy również je produkowały. Okazuje się jednak, że przynajmniej jeden z gatunków był na tyle rozwinięty, że opanował żeglugę morską.

To dość niezwykłe, ponieważ jego przedstawiciele musieli być na tyle inteligentni i zdolni do współpracy, aby uznać taką podróż za korzystną, a także zbudować jakąś formę łodzi, lub tratwy i przygotować zapasy żywności i wody na długą wyprawę. Głównym podejrzanym jest tu homo erectus. Czyli gatunek człowieka, który powstał niemal 2 miliony lat temu i jest uznawany za naszego przodka.