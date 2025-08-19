Nauka

Problematyczne odkrycie naukowców. Tak starych narzędzi nie powinno tam być

Dość powszechnym przekonaniem jest, że homo sapiens jest pierwszym naprawdę rozwiniętym gatunkiem człowieka, który był w stanie podbić świat. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:23
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Problematyczne odkrycie naukowców. Tak starych narzędzi nie powinno tam być

Owszem, neandertalczycy, a raczej ich przodkowie, zajęli część Europy i Azji jeszcze przed nami, ale to nie było trudne z powodu połączenia lądowego między tymi kontynentami. To by jednak oznaczało, że pozostałe części świata będą dzikie i nietknięte. A przynajmniej do czasu, kiedy przedstawiciele naszego gatunku, który liczy sobie jakieś 200-300 tysięcy lat, rozpierzchną się po świecie. Problem w tym, że na pewnej indonezyjskiej wyspie znaleziono narzędzia, które są starsze i mają ponad milion lat.

Dalsza część tekstu pod wideo

Narzędzia, które mają milion lat na odległej wyspie

Mowa tu o wyspie Sulawesi, która znajduje się mniej/więcej w połowie drogi między Azją i Australią. Oczywiście istnienie narzędzi starszych, niż nasz gatunek nie jest niczym niezwykłym. Wcześniejsze hominidy również je produkowały. Okazuje się jednak, że przynajmniej jeden z gatunków był na tyle rozwinięty, że opanował żeglugę morską

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Szlifierka mimośrodowa BOSCH 0601372904
Szlifierka mimośrodowa BOSCH 0601372904
0 zł
1082.79 zł - najniższa cena
Kup teraz 1082.79 zł
Szlifierka do gipsu DEDRA DED7765
Szlifierka do gipsu DEDRA DED7765
0 zł
539 zł - najniższa cena
Kup teraz 539 zł
Tarcza do cięcia DEDRA H15048C 150 mm
Tarcza do cięcia DEDRA H15048C 150 mm
0 zł
29.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 29.98 zł
Advertisement

To dość niezwykłe, ponieważ jego przedstawiciele musieli być na tyle inteligentni i zdolni do współpracy, aby uznać taką podróż za korzystną, a także zbudować jakąś formę łodzi, lub tratwy i przygotować zapasy żywności i wody na długą wyprawę. Głównym podejrzanym jest tu homo erectus. Czyli gatunek człowieka, który powstał niemal 2 miliony lat temu i jest uznawany za naszego przodka.

Zobacz też: Masz szambo? Grozi Ci nawet 5000 zł kary i to nie z twojej winy

Warto tu jednak podkreślić, że nie tylko naszego: to od niego wywodzą się także euroazjatyccy neandertalczycy i azjatyccy denisowianie, czyli gatunki, które żyły razem z nami. Podobnie jak homo erectus. Ten przetrwał niezwykle długo, bo jego wyginięcie szacuje się na jakieś 100 tysięcy lat temu. Mowa więc o gatunku, który istniał i władał ziemią przez przynajmniej 1,8 miliona lat.

Image
telepolis
narzędzia Człowiek pierwotny prehistoria
Zródła zdjęć: Henry Saint John / Shutterstock
Źródła tekstu: SciTechDaily