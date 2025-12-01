Wiadomości

T-Mobile sypie kasą i iPhone’ami 17. Sprawdź jak je zdobyć

T-Mobile przygotował dla klientów na kartę niespodziankę, obok której trudno przejść obojętnie. W nowej akcji do zgarnięcia jest potężna gotówka oraz wiele innych nagród. Wystarczy doładować konto i wykazać się odrobiną kreatywności.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:26
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
T-Mobile sypie kasą i iPhone’ami 17. Sprawdź jak je zdobyć

Konkurs dla karciarzy

Magentowi postanowili mocno docenić klientów ofert prepaid. Nowa akcja promocyjna obejmuje zarówno użytkowników T-Mobile na kartę, jak i osoby korzystające z Heyah na kartę. Operator szuka "Magentowych Heroes", czyli bohaterów codzienności. Jeśli masz numer w którejś z tych ofert, możesz powalczyć o nagrody z puli wynoszącej aż 100 tysięcy złotych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Gra jest warta świeczki, bo główna wygrana to aż 30 000 zł w gotówce. To jednak nie koniec. Na liście prezentów znalazł się też sprzęt, o którym marzy wielu fanów technologii. Mowa tu oczywiście o najnowszych smartfonach Apple iPhone 17.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 512GB 6.7" Berylowa zieleń
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 512GB 6.7" Berylowa zieleń
0 zł
5499 zł - najniższa cena
Kup teraz 5499 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 5G 128GB 6.1" Berylowa zieleń
Smartfon APPLE iPhone 16 5G 128GB 6.1" Berylowa zieleń
0 zł
3399 zł - najniższa cena
Kup teraz 3399 zł
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 512GB 6.5" 120Hz Jasne złoto
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 512GB 6.5" 120Hz Jasne złoto
0 zł
5975.23 zł - najniższa cena
Kup teraz 5975.23 zł
Advertisement

Apple iPhone 17
24 opinii
Apple iPhone 17

Apple iPhone 17
24 opinii
Ekran 6.30" OLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor -
Aparat 48 Mpix
Bateria 3692mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Daj sobie szansę na wygraną

Próg wejścia do zabawy jest dość niski. Pierwszym krokiem jest doładowanie konta za minimum 35 zł. Ważne, aby zrobić to kanałem online. Może to być strona internetowa operatora lub Twoja aplikacja bankowa. Pamiętaj, że zwykły paragon ze sklepu czy kiosku w tym przypadku nie zadziała.

Drugi krok wymaga odrobiny wyobraźni. Należy wejść na stronę konkursową i wcielić się w rolę scenarzysty. Zadanie polega na opisaniu swojego życia tak, jakby było filmem lub serialem. Trzeba nadać mu tytuł i krótko streścić fabułę w kilku zdaniach. Wygrywają najbardziej kreatywne i oryginalne opisy.

T-Mobile sypie kasą i iPhone’ami 17. Sprawdź jak je zdobyć

iPhone 17 i tysiące złotych do wzięcia

Organizatorzy przygotowali łącznie 233 nagrody. Zwycięzca zgarnia wspomniane 30 tysięcy złotych. Kolejne trzy osoby na podium otrzymają po 10 tysięcy złotych. To spora suma, ale dla gadżeciarzy jeszcze ciekawsze mogą być nagrody rzeczowe.

T-Mobile Polska przygotował dla uczestników 15 sztuk iPhone’a 17. Do tego dochodzi 10 świetnych kamer DJI Osmo Pocket 3 oraz mobilne projektory Samsung The Freestyle 2. Na nagrody pocieszenia przeznaczono 200 doładowań o wartości 50 zł. Czasu na wzięcie udziału jest sporo, bo akcja trwa do 31 stycznia 2026 roku.

Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie konkursu.

Zobacz: iPhone 17 Pro Max – piękny, potężny i… wciąż nie do końca dla Polaków (test)
Zobacz: The Premiere 5 wygląda niepozornie, a czyni cuda. Samsung ma asa w rękawie (test)
Zobacz: Projektor wyprasuje Ci zasłony. Freestyle Gen. 2 z cyfrowym żelazkiem
Zobacz: Samsung The Freestyle – tego jeszcze nie grali! Kosmiczny projektor

Image
telepolis
T-Mobile heyah na kartę promocja doładowań T-Mobile na kartę konkurs w t-mobile apple iphone 17 30000 zł
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile