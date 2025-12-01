T-Mobile sypie kasą i iPhone’ami 17. Sprawdź jak je zdobyć
T-Mobile przygotował dla klientów na kartę niespodziankę, obok której trudno przejść obojętnie. W nowej akcji do zgarnięcia jest potężna gotówka oraz wiele innych nagród. Wystarczy doładować konto i wykazać się odrobiną kreatywności.
Konkurs dla karciarzy
Magentowi postanowili mocno docenić klientów ofert prepaid. Nowa akcja promocyjna obejmuje zarówno użytkowników T-Mobile na kartę, jak i osoby korzystające z Heyah na kartę. Operator szuka "Magentowych Heroes", czyli bohaterów codzienności. Jeśli masz numer w którejś z tych ofert, możesz powalczyć o nagrody z puli wynoszącej aż 100 tysięcy złotych.
Gra jest warta świeczki, bo główna wygrana to aż 30 000 zł w gotówce. To jednak nie koniec. Na liście prezentów znalazł się też sprzęt, o którym marzy wielu fanów technologii. Mowa tu oczywiście o najnowszych smartfonach Apple iPhone 17.
Daj sobie szansę na wygraną
Próg wejścia do zabawy jest dość niski. Pierwszym krokiem jest doładowanie konta za minimum 35 zł. Ważne, aby zrobić to kanałem online. Może to być strona internetowa operatora lub Twoja aplikacja bankowa. Pamiętaj, że zwykły paragon ze sklepu czy kiosku w tym przypadku nie zadziała.
Drugi krok wymaga odrobiny wyobraźni. Należy wejść na stronę konkursową i wcielić się w rolę scenarzysty. Zadanie polega na opisaniu swojego życia tak, jakby było filmem lub serialem. Trzeba nadać mu tytuł i krótko streścić fabułę w kilku zdaniach. Wygrywają najbardziej kreatywne i oryginalne opisy.
iPhone 17 i tysiące złotych do wzięcia
Organizatorzy przygotowali łącznie 233 nagrody. Zwycięzca zgarnia wspomniane 30 tysięcy złotych. Kolejne trzy osoby na podium otrzymają po 10 tysięcy złotych. To spora suma, ale dla gadżeciarzy jeszcze ciekawsze mogą być nagrody rzeczowe.
T-Mobile Polska przygotował dla uczestników 15 sztuk iPhone’a 17. Do tego dochodzi 10 świetnych kamer DJI Osmo Pocket 3 oraz mobilne projektory Samsung The Freestyle 2. Na nagrody pocieszenia przeznaczono 200 doładowań o wartości 50 zł. Czasu na wzięcie udziału jest sporo, bo akcja trwa do 31 stycznia 2026 roku.
Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie konkursu.
