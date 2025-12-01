Masz Orange Flex? W aplikacji czekają codzienne prezenty

Mikołajki w Orange Flex

Grudzień to w branży telekomunikacyjnej "żniwa", ale też czas, kiedy sieci walczą o uwagę klienta drobnymi upominkami. W aplikacji Orange Flex wystartowała właśnie mikołajkowa zabawa. Mechanizm jest prosty i przypomina popularne kalendarze adwentowe, choć akcja trwa krócej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Od dzisiaj aż do 6 grudnia 2025 roku użytkownicy mogą codziennie odkrywać nowe prezenty. Operator ukrył je pod wirtualnymi kafelkami. Codziennie rano odsłaniana jest nowa niespodzianka. Warto więc wyrobić sobie nawyk zaglądania do aplikacji przy porannej kawie, żeby być na bieżąco.

Co na start? Książki za darmo

Pomarańczowy operator postanowił zacząć od czegoś dla fanów literatury. Pierwszą niespodzianką na liście jest solidna zniżka do serwisu BookBeat. To dobra wiadomość dla osób, które dużo czytają lub słuchają audiobooków w drodze do pracy.

Oferta jest dość hojna. Nowi, ale także powracający użytkownicy BookBeat, otrzymują 60 dni darmowego dostępu do bazy ebooków i audiobooków. To jednak nie koniec. Po okresie próbnym czeka na nich jeszcze 50% zniżki na abonament w kolejnym miesiącu. To idealna opcja na długie, zimowe wieczory.

Warunek jest jeden

Z promocji nie skorzysta każdy "z ulicy", ale zasady są bardzo przystępne. Aby brać udział w mikołajkowej zabawie, trzeba być członkiem Klubu Flex wewnątrz aplikacji. Jeśli jeszcze tam nie jesteś, dołączenie zajmuje tylko chwilę i jest bezpłatne.