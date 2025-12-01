T-Mobile rozdaje 3000 prezentów. Wystarczy smartfon

Łap bombki w Magenta Moments

T-Mobile wystartował z nową akcją w ramach swojego programu Magenta Moments o nazwie "Bombkowa zabawa". To prosta gra zręcznościowa dostępna bezpośrednio w aplikacji Mój T-Mobile. Nie chodzi tu jednak tylko o zabicie czasu w zimowy wieczór. Do zgarnięcia jest obfita pula nagród rzeczowych. Operator przygotował łącznie aż 3000 voucherów dla najlepszych graczy.

Zasady są banalnie proste i przypominają stare, dobre gry zręcznościowe. Zadaniem gracza jest łapanie spadających bombek do koszyka. Każda złapana ozdoba to jeden punkt. Trzeba jednak uważać na dynamit. Jego złapanie odejmuje punkty. Mamy trzy życia, ale można zyskać dodatkową szansę, łapiąc spadający prezent.

Vouchery do sklepów lub do kina

Akcja trwa od 1 do 21 grudnia 2025 roku i została podzielona na trzy etapy. W każdym tygodniu walczymy o inne nagrody. Warto więc regularnie zaglądać do aplikacji. Harmonogram nagród wygląda tak:

tydzień 1: voucher do Zalando o wartości 50 zł ,

, tydzień 2: voucher do Decathlonu o wartości 40 zł ,

, tydzień 3: bilet do kina Cinema City na seans 2D.

W każdej z trzech edycji nagrodzonych zostanie tysiąc osób z najlepszymi wynikami. Jeśli więc masz szybkie palce, szansa na wygraną jest całkiem spora. Nagrody trafią do zwycięzców SMS-em w ciągu pięciu dni od zakończenia danego etapu.

Jak wziąć udział w grze?

Aby dołączyć do zabawy, trzeba otworzyć aplikację Mój T-Mobile. Następnie przechodzimy do zakładki Moments. Tam należy odblokować ofertę, co kosztuje 30 Serc (waluta wewnątrz aplikacji). Otrzymujemy unikalny kod i możemy zaczynać. Co ważne, grać można wielokrotnie. Każde podejście kosztuje kolejne 30 Serc. Im więcej prób, tym większa szansa na wyśrubowanie wyniku w rankingu.

Warto pamiętać o kilku technicznych wymogach. Klienci abonamentowi muszą mieć po prostu możliwość wykonywania połączeń. Użytkownicy na kartę (Prepaid, MIX) muszą spełnić dodatkowe warunki. Wymagane jest aktywne konto od co najmniej 90 dni. Dodatkowo suma doładowań z ostatnich trzech miesięcy musi wynosić minimum 50 zł. Alternatywą jest posiadanie aktywnej usługi GO!XL. Najbardziej aktywni gracze, którzy zagrają kilkadziesiąt razy, otrzymają na koniec zwrot Serc na swoje konto.