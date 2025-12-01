Wiadomości

105 mln zł kary dla Biedronki za lewe vouchery. Co poszło nie tak?

UOKiK ukarał Biedronkę kwotą aż 105 mln zł. Poszło o promocje, które wprowadzały klientów w błąd.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:22
105 mln zł kary dla Biedronki za lewe vouchery. Co poszło nie tak?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Biedronkę karę w wysokości 105 mln zł. Kością niezgody okazały się akcje promocyjne "Specjalna Środa" oraz "Walentynkowa Środa". Sieć miała w nich wprowadzać użytkowników w błąd.

UOKiK z karą dla Biedronki

Obie akcje odbyły się na początku zeszłego roku. Biedronka składała w nich prostą obietnicę w postaci zwrotu 100 proc. wydanej kwoty w ramach vouchera. W rzeczywistości warunki były bardziej skomplikowane, niż przedstawiano to w reklamach, o czym klienci często dowiadywali się już po fakcie.

Okazało się, że o ile zwrot był przyznawany, to nie można było wydać go na dowolne zakupy w sieci z owadem w logo. Przy korzystaniu z kuponu obowiązywały konkretne reguły i ograniczenia. Dla przykładu, jak podaje UOKiK, za kupno parówek dostawaliśmy voucher na owoce i warzywa, za kupno czekolady na kosmetyki, a za nabycie mięsa na napoje i słodycze. Co więcej, często kupon można było wykorzystać dopiero przy wydaniu określonej kwoty, np. 25 zł.

W aplikacji podano – kup ptasie mleczko Wedel i otrzymaj voucher gratis o równowartości zakupu. Przy towarze ten sam zapis. A po zakupie z kasy wychodzi voucher, ale na ZAKUP soków o min. wartości 25 zł.

skarżył się jeden z klientów Biedronki.

W związku z tym UOKiK postanowił, za wprowadzanie klientów w błąd w trakcie akcji promocyjnych, nałożyć na Biedronkę karę w wysokości 105 mln zł. Decyzja nie jest prawomocna. Firmie Jeronimo Martins przysługuje prawdo do odwołania się do sądu.

Przedsiębiorca w przekazie reklamowym zachęcającym do zrobienia zakupów pominął bardzo istotne informacje i warunki akcji promocyjnych, w tym ich ograniczenia. Wskazywał, że produkty można kupić „za darmo”, a voucher określał jako „gratis”. Mogło to spowodować, że konsumenci podjęli decyzję o skorzystaniu z promocji, z myślą o tym, że zaoszczędzą na produktach, które sami będą mogli swobodnie wybrać. Selekcja treści reklamowych i sposób ich prezentowania nie może wprowadzać konsumentów w błąd. Przekaz marketingowy powinien zawierać informacje najważniejsze z punktu widzenia konsumentów, tak żeby nie musieli docierać do nich samodzielnie. Przedsiębiorcy mają obowiązek przekazywać je we właściwym czasie, czytelnie i jednoznacznie.

mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny
telepolis
biedronka uokik Biedronka vouchery Biedronka kara UOKiK
