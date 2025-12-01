Wiadomości

Żadna technika nad romantyka. Kwiatomat nie miał szans

Miejmy nadzieję, że sam zakochany włamywacz następne kwiaty da swojej lubej po długiej rozłące.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:35
4
Żadna technika nad romantyka. Kwiatomat nie miał szans

Jak kiedyś śpiewała Maryla Rodowicz: wszyscy chcą kochać. Nawet osoby, które można śmiało określić mianem marginesu społecznego. Niestety ich sposoby okazywania sobie miłości nie zawsze są społecznie akceptowalne, a czasem wręcz robią krzywdę innym. W tym wypadku byli to właściciele kwiatomatu, czyli nowoczesnej technologii, która uratowała już niejednego mężczyznę, który w ostatniej chwili przypomniał sobie o jakiejś rocznicy, lub przeskrobał coś innego. Niestety, ta szlachetna technologia przegrała z brutalnym butem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zniszczył kwiatomat i ukradł kwiaty

Rzecz miała miejsce 27 listopada w Poznaniu na osiedlu Jagiellońskim. Pewna para przechodziła obok kwiatomatu. Dziewczynie spodobał się jeden z bukietów, który wybrała. Następnie jej partner wyjął kartę, wybrał bukiet, zapłacił i odeszli razem szczęśliwi. Oczywiście żartuję: mężczyzna wkopał drzwiczki do urządzenia i zwyczajnie ukradł kwiaty, jednocześnie powodując szkody na około 30 tysięcy złotych.

Niestety, wraz z wybitą szybą i pogiętymi drzwiami uszkodzeniu uległ system odpowiedzialny za utrzymanie optymalnej temperatury w urządzeniu, która jest konieczna do jak najdłuższego utrzymania kwiatów w dobrej kondycji. Na całe szczęście sprawca, wraz z wybranką swojego serca zostali uwiecznieni przez zamontowany na urządzeniu monitoring. Obecnie poszukuje ich Policja. Miejmy nadzieję, że mimo braku pieniędzy na kwiaty, znajdą się one na pokrycie wyrządzonych szkód.

