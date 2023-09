Projektor wyprasuje Ci zasłony. Freestyle Gen. 2 z cyfrowym żelazkiem

Samsung The Freestyle Gen. 2 wygląda do złudzenia podobnie do swojej pierwszej generacji. Gdy jednak za zamkniętymi drzwiami specjaliści firmy pokazali mi jego funkcje beta, nie obyło się bez braw.

Masz bilet na IFA 2023 w Berlinie? To za mało, by wszystko zobaczyć

Nie jest tajemnicą, że na wszelkiego rodzaju targach technologicznych odwiedzający mają różne poziomy wtajemniczenia. Oprócz zwykłego odwiedzania stoisk wystawców są też konferencje, spotkania z ekspertami, grupowe i indywidualne wywiady oraz wydarzenia iście VIP-owskie, tylko dla wąskiej grupy wtajemniczonych osób. Na ten ostatni rodzaj spotkania zaprosił mnie Samsung.

Niestety nie mogłem robić zdjęć, czy to maleńkiej fiolki diod, z której można zbudować cały telewizor 4K MicroLED, czy też tego, nad czym aktualnie pracuje dział projektorów Samsunga. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, bym Wam o tym opowiedział.

Samsung The Freestyle Gen 2. zapowiedziany został jeszcze na początku roku, teraz można go wyrwać w przedsprzedaży

4299 zł kosztuje nowość Samsunga, w ramach promocji ze specjalnym powerbankiem, dzięki któremu projektor może pracować też bez energii z gniazdka. Konstrukcja jest łudząco podobna do pierwszej generacji The Freestyle, jednak kryje w sobie lampę, która ma o 50% większą żywotność (do 30 tys. godzin) i większą pamięć obliczeniową, wynoszącą 2 GB. Dodatkową nowością jest pilot solarny, ładowany światłem słonecznym lub sztucznym, który można było już wcześniej spotkać w telewizorach producenta.

I wydawać by się mogło, że tych nowości jest za mało, by nie kupić projektora pierwszej generacji, którego cena stopniała z pierwotnych ponad 5000 zł do okolic 2000 zł. Jeszcze jednak podczas konferencji poprzedzającej targi IFA Samsung zaczął czarować nowymi możliwościami.

Dwa projektory, jeden obraz

Freestyle ma zaawansowany system automatycznego ustawiania i korygowania ostrości oraz geometrii obrazu. Wyświetlany obraz może znajdować się nawet obok projektora, a nie na wprost niego. Teraz przyszedł jednak czas na znacznie więcej. Już na konferencji producent pokazał możliwość sklejania obrazu z 2 projektorów — czy to dla złożenia obrazu o proporcjach bliskich 32:9, czy bardziej pionowego pod oglądanie social mediów.

Za zamkniętymi drzwiami zobaczyłem jeszcze więcej — cztery projektory wyświetliły jednolity obraz o rozdzielczości bliskiej 4K! I nie było to jakieś sztuczne demo technologiczne, najpierw sprzęt wyświetla siatkę kalibracyjną, następnie kierujemy w stronę uzyskanego obrazu obiektyw aparatu w telefonie, a potem magicznie na ścianie pojawia się idealny prostokąt z filmem odtwarzanym bez opóźnień z 4 urządzeń w tym samym czasie.

Samsungu, uprasuj mi zasłony

Na tle innych prezentacji technologii Samsunga, chyba największe wrażenie jednak zrobiło cyfrowe prasowanie zasłon. Jeśli uwielbiacie mobilne projektory i tak jak ja macie zwyczaj zabierania ich, czy to na grilla, czy na dalsze wyjazdy gdzieś w Polskę, doskonale znacie odwieczny problem braku idealnej powierzchni pod projekcję.

I tutaj już pierwszy Freestyle brylował prostym wyświetlaniem obrazu na suficie, ale nie zawsze jest to ustawienie idealne. Zwykle natomiast mamy do dyspozycji okno z zasłonami czy roletami. Pierwsza próba i... kurczę, jakie to wszystko pofalowane. Niby da się tak oglądać, ale daleko do komfortu.

I tutaj wchodzi cała na biało technologia AI Samsunga. To już nie tylko autofocus, ale dokładna analiza ekranu, na którym wyświetlany jest obraz. Za jednym dotknięciem znikają wszelkie niedoskonałości i wyświetlany obraz staje się równym i co ważne płaskim prostokątem. Nie trzeba było nawet rozciągać zasłon — technologia magicznie zniwelowała każde zagięcie materiału.

Ledwie złapałem oddech po wielkim wow, gdy drugi projektor wyświetlił obraz w narożniku pokoju, u zbiegu 2 ścian i sufitu. Pstryk i nieforemny, porozciągany obraz i tutaj zmienił się natychmiast w idealne 16:9.

Zobacz: Samsung The Freestyle – tego jeszcze nie grali! Kosmiczny projektor

Samsung robi to dobrze

Już pierwsza generacja projektora Samsunga zrobiła na mnie piorunujące wrażenie i przywiodła myślenie, że wreszcie Koreańczycy zabrali się za jakiś projekt z wielką brawurą i prawdziwym podejściem "spoza pudełka". Po obejrzeniu za zamkniętymi drzwiami, nad czym aktualnie pracują inżynierowie producenta, nie mogło się obyć bez pytań, czy to magiczne prasowanie zasłon trafi również do pierwszej generacji projektorów. A także, czy nie dałoby może rady łączyć obrazów też z jedynek?

Niestety na tym etapie Samsung nie mógł jeszcze odpowiedzieć. Byłoby to super, bo mam już trochę znajomych, którym doradziłem Samsung The Freestyle i przy wspólnej imprezie można by było zaszaleć z cyfrową magią. Póki co musimy uzbroić się w cierpliwość.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl - Arkadiusz Bała, mtlapcevic - Shutterstock, wł

Źródło tekstu: wł