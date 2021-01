Telefon roku 2020 Czytelników TELEPOLIS.PL

Znamy już najlepszy telefon 2020 roku zdaniem Czytelników TELEPOLIS.PL. Lider zostawił całą swoją konkurencję daleko z tyłu, zgarniając ponad 1/3 wszystkich głosów.

Gorące telefony 2020

W minionym roku na rynek trafiło wiele ciekawych smartfonów, więc wybór najlepszej dziesiątki był niesłychanie trudny. Ostatecznie jurorzy, którymi byli redaktorzy portalu TELEPOLIS.PL, oddali swoje głosy w sumie na 22 urządzenia. W ten sposób powstała 13. edycja corocznego rankingu Gorące Telefony, którą odwiedziliście ponad 133 tysiące razy. Poznaliście tam nasze głosy, a teraz czas na nagrodę Czytelników TELEPOLIS.PL.

Telefon Procent głosów Czytelnicy (miejsce) Redakcja (miejsce) Samsung Galaxy S20 FE 5G 33,58% 1 1 Xiaomi Mi 10 Pro 17,15% 2 5 Apple iPhone 12 mini 15,49% 3 2 Huawei P40 Pro+ 8,94% 4 6 OnePlus 8T 6,03% 5 8 LG V60 ThinQ 5,09% 6 9 Samsung Galaxy Z Fold2 4,47% 7 4 LG Wing 4,05% 8 7 Vivo X51 2,81% 9 10 Samsung Galaxy Z Flip 5G 2,39% 10 3

Jak pokazuje powyższa tabela, Czytelnicy TELEPOLIS.PL wytypowali identycznego zwycięzcę, jak jury serwisu. O ile jednak w głosowaniu redakcji TELEPOLIS.PL smartfony znajdujące się na dwóch pierwszym miejscach różniły się tylko jednym punktem, o tyle nasi Czytelnicy zdecydowanie postawili na Samsunga Galaxy S20 FE 5G, przyznając mu ponad 1/3 wszystkich głosów, dzięki czemu zajął 1. miejsce rankingu.

Zobacz: Galaxy S20 FE 5G: smartfon dla fanów Samsunga, 5G i szybkości. Testowaliśmy go w Plusie

Na drugiej pozycji uplasował się Xiaomi Mi 10 Pro, zdobywający niecałą połowę głosów lidera. Czyli Xiaomi nadal lepsze, ale nie od wszystkich. Trzecie miejsce podium należy z kolei do iPhone'a 12 mini. Tym modelem firma Apple pokazała, że flagowy smartfon może być mały.

Redakcję TELEPOLIS.PL zafascynowały składane smartfony Samsunga, które mieliśmy w minionym roku przyjemność testować. Urządzenia te jednak nie trafiły szczególnie do gustu Czytelnikom portalu, o czym świadczą dosyć dalekie miejsca: 7. w przypadku Galaxy Z Fold2 i 10. w przypadku Galaxy Z Flip 5G (odpowiednio 4. i 3. miejsce w głosowaniu jurorów). Lepiej niż my oceniliście za to flagowy model Huawei P40 Pro+, który - przyznajemy - pod względem możliwości fotograficznych prawie nie ma konkurencji wśród innych marek, ale brakuje mu usług mobilnych Google i wielu aplikacji. Najwyraźniej naszym Czytelnikom przeszkadza to mniej niż nam.

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold2 5G - składany telefon bez kompromisów

Zobacz: Test Samsung Galaxy Z Flip - to miłość od pierwszego wejrzenia

Zobacz: Huawei P40 Pro+ - cyfrowy aparat fotograficzny z funkcją smartfonu

Pełny ranking Gorące telefony 2020 znajdziecie pod tym adresem.

Źródło tekstu: wł.