Infinix Note 40 Pro+, nowy flagowiec nadejdzie w marcu

Infinix zamierza przypuścić szturm na najwyższą półkę smartfonów i zapowiada flagowy model Infinix Note 40 Pro+.

Infinix kojarzy się głównie ze smartfonami budżetowymi lub średniakami. Co prawda w ofercie chińskiej marki są też nieco wyżej pozycjonowane modele jak Infinix Note 30 VIP, to jednak kolejna generacja „notków” ma przynieść coś jeszcze lepszego i podwyższyć poprzeczkę.

Zobacz: Infinix NOTE 30 VIP Racing Edition jak BMW wjeżdża do Polski

Jak donosi serwis Android Central, powołując się na informacje od producenta, ma to być Infinix Note 40 Pro+, topowy model z nowej, nadchodzącej serii Note 40. Specyfikacja smartfonu nie jest jeszcze w pełni znana, ale firma uchyliła już rąbka tajemnicy. Na udostępnionym zdjęciu widać pudełko od nowego flagowca.

Z dostępnych informacji wynika, że sercem modelu Infinix Note 40 Pro+ może być Dimensity 9300 (4 nm), czyli jedna z najnowszych jednostek MediaTeka porównywalna do Snapdragona 8 Gen 3.

Podczas targów MWC 2024 Infinix pochwalił się prototypem tajemniczego smartfonu, który miał zapewniać niesamowite możliwości w grach. Urządzenie to napędzane było właśnie przez Dimensity 9300, co pozwoliło uzyskać w teście AnTuTu 10 wynik 2 215 639 punktów. Za kulturę pracy odpowiadało w nim rozwiązanie CoolMax, czyli pierwszy na rynku półprzewodnikowy system chłodzenia powietrzem. Jak wyjaśniał Infinix, system CoolMax wykorzystuje chłodzenie termoelektryczne (TEC) i efekt Peltiera do skutecznej regulacji temperatury i rozpraszania ciepła. Ma to pozwolić na obniżenie temperatury urządzenia nawet o 10 stopni C niezależnie od temperatury otoczenia. Całość ma być zarządzana przez sztuczną inteligencję.

Wszystko wskazuje na to, że właśnie te rozwiązania z prototypu docelowo znajdą się w szykowanym już do debiutu smartfonie Infinix Note 40 Pro+.

Z zapowiedzi wynika też, że nowość będzie ładowana za pomocą rozwiązania All-Round FastCharge 2.0 o nieznanej jeszcze mocy. Na zdjęciu zestawu widać, że będzie to co najmniej 100 W (pierwsza cyfra jest zamazana, są też dwa zera), ale biorąc pod uwagę, że Infinix chwalił się już technologią All-Round FastCharge 260 W, prawdopodobne jest to, że ładowarka Infinix Note 40 Pro+ zapewnia moc 200 W lub nawet 300 W. Nie zabraknie też szybkiego ładowania bezprzewodowego MagCharge.

Premiera flagowca Infinix Note 40 Pro+ ma się odbyć jeszcze w marcu.

Źródło zdjęć: Android Central/Infinix

Źródło tekstu: Android Central