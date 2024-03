Vivo X Fold3 bez tajemnic. Szykuje się nowy rekord

Vivo X Fol3 to obiecujący składany smartfon, który niebawem będzie miał swoją chińską premierę. Do sieci wyciekły materiały promujące nowe urządzenie.

Choć w polskich sklepach Vivo X Fold3 oraz X Fold3 Pro raczej nie uświadczymy, nowy smartfon chińskiego producenta zapowiada się na obiecującego składaka, który narzuci tempo rywalizacji pozostałym producentom. W każdym razie taki obraz rysuje się ze specyfikacji urządzenia, która wyciekła do sieci wraz z oficjalnymi materiałami marketingowymi.

Vivo X Fold3 - nadchodzi najcieńszy smartfon na rynku

Specyfikacja zarówno Vivo X Fold3, jak i Vivo X Fold3 Pro będzie co do zasady bardzo podobna. W obydwu przypadkach mówimy o składanych smartfonach z zewnętrznymi wyświetlaczami o przekątnej 6,53". W środku czeka na użytkowników panel Samsung E7 AMOLED o przekątnej 8,03" i imponującej jasności ponad 3000 nitów.

Co ciekawe, zamiast najczęściej stosowanego w takich urządzeniach bocznego skanera linii papilarnych, tutaj znajdziemy dwa czytniki ultradźwiękowe umieszczone bezpośrednio w wyświetlaczach.

Obydwa urządzenia otrzymają potrójny aparat z modułami standardowym i ultraszerokokątnym o rozdzielczości 50 Mpix oraz peryskopowym tele 64 Mpix. Wspierać je będzie autorski układ przetwarzania obrazu V3.

Najbardziej imponujący w tym wszystkim jest jednak fakt, że droższy Vivo X Fold3 Pro będzie pierwszym składakiem wyposażonym w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Może samo w sobie nie robi to takie wrażenia, ale jest jeszcze jeden drobiazg - udało się go zmieścić do obudowy o grubości poniżej 5,1 mm. To zresztą rekord - po rozłożeniu obydwa modele z rodziny X Fold3 mogą pretendować do tytułu najcieńszego smartfona świata.

Ba, mało tego - mimo rekordowej grubości w środku nadal udało się upchnąć akumulator o pojemności 5500 mAh z obsługą szybkiego ładowania 120 W i szybkiego ładowania bezprzewodowego mocą 50 W. Nawet na papierze robi to olbrzymie wrażenie.

Vivo X Fold3 - ceny i dostępność

Jedynym problemem w tym wszystkim może się okazać dostępność urządzeń poza Chinami oraz - a jakżeby inaczej - ich cena. Tańszy Vivo X Fold3 według plotek ma kosztować 7999 juanów (ok. 4390 zł), natomiast droższy Vivo X Fold3 Pro aż 9999 juanów (ok. 5480 zł).

Zobacz: Nokia dogadała się z Vivo. Koniec sporów patentowych

Zobacz: Vivo X100 oraz X100 Pro to pierwsze smartfony z Dimensity 9300

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: xcarrot_007 / Shutterstock.com, GSMArena, Weibo

Źródło tekstu: GSMArena, Weibo