Nokia dogadała się z Vivo. Koniec sporów patentowych

Firma Nokia poinformowała dziś o podpisaniu umowy patentowej z Vivo i zakończeniu sporu o bezprawne użycie jej technologii przez Chińczyków. Wcześniej podobne porozumienie Nokia zawarła z Oppo.

Nokia w dzisiejszym komunikacie poinformowała, że podpisała wieloletnią umowę o wzajemnej licencji patentowej z firmą Vivo. Zgodnie z porozumieniem chiński producent będzie płacić na rzecz Nokii opłaty licencyjne wraz z płatnościami wyrównawczymi za okres sporu. Umowa rozwiązuje wszystkie toczące się spory patentowe pomiędzy stronami, we wszystkich jurysdykcjach. Warunki umowy pozostają jednak poufne.

Jak się okazuje, jest to już szósta duża umowa licencyjna dotycząca patentów na smartfony, którą Nokia podpisała w ciągu ostatnich trzynastu miesięcy. Na tym jeszcze nie koniec, bo firma podaje, że „zbliża się do zakończenia cyklu odnawiania licencji na smartfony”. Nokia liczy na to, że wynikające z nowych umów opłaty patentowe, łącznie z tymi zaległymi, pozwolą jej na uzyskanie rocznego poziomu sprzedaży netto na poziomie 1,4–1,5 miliarda euro.

Nokia wylicza też, że portfolio jej patentów Nokii to efekt około 150 miliardów euro zainwestowanych roku w badania i rozwój od 2000 r. Fińska firma ma około 20 tys. rodzin patentów, w tym ponad 6 tys. rodzin patentów uznanych za niezbędne dla 5G.

Oppo, OnePlus, Vivo z kłopotami

W rozwiązanym sporze chodzi właśnie o te ostatnie patenty. Należące do jednej grupy kapitałowej marki Oppo, OnePlus i Vivo wykorzystywały w swoich smartfonach stworzone przez Nokię rozwiązania łączności 4G i 5G, bez niezbędnych opłat licencyjnych.

Fińska firma w 2021 r. rozpoczęła batalię sądową, która na początek uderzyła w Oppo i OnePlus. W rezultacie obydwie marki zniknęły z części rynków lub ograniczyły na nich ekspansję. W kwietniu 2023 r. problemy patentowe dopadły Vivo – firma dostała zakaz sprzedaży swoich telefonów w Niemczech. Wkrótce po tym wycofała się też z Polski, a jej obecność w Europie była coraz mniej zauważalna. Nowa umowa z Nokią pozwoli Vivo na wielki powrót, choć trudno liczyć, by firma wznowiła działania w Polsce.

