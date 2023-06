Koniec Oppo i Vivo w Polsce?

W ostatnich dniach dotarły do nas niepokojące wieści na temat wyjścia marek Oppo, OnePlus i Vivo z polskiego rynku. Z wielkiego BBK w Polsce miałby zostać tylko realme. A wszystko to za sprawą Nokii.

Ciche odejście Oppo, Vivo i OnePlus?

O stopniowym znikaniu marek Oppo, Vivo i OnePlus z europejskich rynków piszemy już od jakiegoś czasu. Zaczęło się od Niemczech, gdzie w połowie zeszłego roku bana dostał Oppo. Później zakaz sprzedaży został rozszerzony na OnePlus (aktualnie marka Oppo) i Vivo. Oprócz Niemiec ograniczenia dotknęły też ostatnio Francję, a na początku roku mieliśmy nieprawomocny wyrok w tej sprawie w Wielkiej Brytanii.

Choć chińscy producenci zaprzeczają wyjściu z Europy, sklepy na kolejnych rynkach zaczynają świecić pustkami. Nie docierają też na nie nowości ww. producentów. Pojawiają się natomiast ogłoszenia o zakończeniu działalności firm wyspecjalizowanych w dystrybucji poszczególnych marek, jak Atmospheres we Francji, czy... Polski oddział Vivo.

Myślałem, że to żart

W kuluarowych rozmowach z przedstawicielami branży nie mogłem uwierzyć, że na polskim rynku z całego potężnego BBK zostanie nam tylko realme. Zanim jednak zdecydowałem się na ten tekst, konieczna była weryfikacja w niezależnych źródłach, najlepiej z różnych gałęzi dystrybucji.

Z pomocą przyszedł Wojciech Piechocki z GSMOnline, który zupełnie niezależnie ode mnie dotarł do informacji o tym, że przestał działać polski oddział Vivo. Jak wylicza Wojtek, z oddziału odeszła większość pracowników, a do tego podobno zakończone zostały wszystkie umowy dystrybucyjne. Zaskoczony był natomiast informacją o Oppo.

Zaczepieni prywatnie przedstawiciele Vivo czy Oppo, póki co muszą być są zdziwieni naszym pytaniem, jednak mroczna układanka zaczyna składać się w smutną całość. Oczywiście tekst zostanie uzupełniony o wszelkie oświadczenia wymienionych producentów, gdy tylko takowe otrzymamy. Z tego co już wiemy, Oppo planuje polskie premiery produktowe jeszcze w lipcu tego roku, być może więc redukcja obejmie tylko Vivo. Brak premier produktów był w końcu wskazówką w przypadku innych rynków.

Dlaczego BBK ma blokady?

Grupa BBK, do której należą Vivo, Oppo z OnePlus i realme walczy w sądach wielu krajów z Nokią. Zdaniem Nokii, od 2021 roku produkty Oppo czy Vivo naruszają prawa patentowe Finów na rozwiązania 4G i 5G stosowane w smartfonach. I Nokia coraz skuteczniej przekonuje sądy do swoich racji, nie tylko w Europie, ale też w Azji.

Nokia atakuje przy tym punktowo, w najbardziej istotnych krajach z punktu widzenia regionalnej dystrybucji sprzętu. Europa Środkowo-Wschodnia była do tej pory bezpieczna, za wyjątkiem Vivo, które ma miało(?) swoją siedzibę w Düsseldorfie. W ostatnim wywiadzie Leo Li, CEO Oppo Polska, zapewniał, że ww. wydarzenia nie wpływają negatywnie na polski rynek i naszą lokalną sytuację. Samo zaś Oppo wciąż negocjuje z Nokią.

Jeśli racja faktycznie stoi po stronie Nokii, to już czas najwyższy na zadośćuczynienie i odpowiednią ugodę, bo co tu dużo mówić — szkoda tych świetnych telefonów Oppo czy Vivo.

Co robić, gdy Twoja ulubiona marka smartfonów zniknie?

Natura nie znosi próżni, a jedne chińskie marki zastępują drugie. W ostatnich dniach swój debiut w Polsce ogłosiła firma Tecno, znana z odważnych smartfonów i przystępnych cen. To firma należąca do Transsion, właściciela również takich marek jak obecny już w Polsce Infinix czy Itel.

Mamy też potężny niczym trzęsienie ziemi powrót Huaweia Honora! Dawna marka należąca do Huaweia, teraz już jako samodzielny brand wraca do Europy, w tym do Polski. Pierwsze produkty są już dostępne choćby w Orange, ale trafiły do nas też zaproszenia na prezentację honorowych premier — czujemy w kościach, że będzie wśród nich niesamowity Honor Magic 5 Pro, którego mieliśmy okazję złapać w swoje ręce na MWC 2023. Uprzedzając pytania — tak, wszystkie Honory mają usługi Google.

Źródło zdjęć: Oppo, Vivo, OnePlus, wł

Źródło tekstu: GSMOnline, wł