Smartfony Honor w ofercie Orange. To dobra okazja na promocję i prezent

Orange rozszerzył swoją ofertę urządzeń o dwa smartfony marki Honor, która wróciła do Polski. Na start ich sprzedaży Pomarańczowi przygotowali specjalną promocję z prezentem.

Honor to znana i swego czasu popularna również w Polsce marka smartfonów, która kiedyś należała do firmy Huawei. Teraz urządzenia tej marki wracają do Polski i można je znaleźć w ofercie sieci Orange. Na początek to dwa modele, Honor 70 5G oraz Honor Magic5 Lite 5G. Oba są dostępne u Pomarańczowych w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej oraz zielonej. Urządzenia mają usługi Google Mobile Services, czego nie można powiedzieć o smartfonach marki Huawei, od której Honor ponad 2 lata temu się odłączył. Honor 70 5G obsługuje również eSIM.

Smartfony Honor w Orange

Smartfony marki Honor można kupić w Orange razem z abonamentem. Za urządzenia zapłacimy wtedy (w zależności od wybranej oferty):

od 2256,00 do 2523,00 zł w przypadku modelu Honor 70 5G,

w przypadku modelu Honor 70 5G, od 1550,24 do 1803,00 zł w przypadku modelu Honor Magic5 Lite 5G.

Oba urządzenia można kupić również bez abonamentu. Cena wynosi wtedy odpowiednio 2499 zł oraz 1799 zł.

Kup smartfon marki Honor i zgarnij prezent

Orange zaprasza do wzięcia udziału w promocji „Wiosna z Honorem”. Pierwsi klienci, którzy zdecydują się kupić któryś z powyższych modeli na stronie orange.pl, mogą otrzymać nawet 300 zł zwrotu w postaci karty Sodexo.

Aby skorzystać z promocji, wystarczy do 7 czerwca 2023 roku zakupić smartfon Honor 70 5G lub Honor Magic5 Lite 5G w Orange i zarejestrować się na stronie dlaciebie.sodexo.pl. Warto się jednak pospieszyć, bo pula bonusów jest ograniczona. Szczegóły dostępne są w regulaminie.

