Honor powraca do Polski. Teraz jako nowa marka

Marka Honor, która po cichu zniknęła z Polski w zeszłym roku, szykuje się na powrót do naszego kraju, tym razem już w nowej odsłonie i z nowym zespołem. Na to na pewno czekało wielu fanów marki.

Honor szykuje się do powrotu do Polski i zaczyna rekrutować pracowników – podaje Gsmonline.pl. W polskim, powstającym oddziale pozycję Account Director objęła od marca Magdalena Zyskowska-Curyło, która dotychczas zajmowała stanowisko dyrektorskie w Huawei.

Nowa dyrektor ma być odpowiedzialna za ponowne uruchomienie marki na polskim rynku i stworzenie dla niej nowej strategii. Będzie współpracowała z biurami w Chinach i we Francji. Podobne rekrutacje są prowadzone w innych państwach naszego regionu.

Za dostawy produktów będzie zdaniem Gsmonline.pl odpowiadać czeski TCCM, który odpowiada także za logistykę CAT, Nothing i Motoroli Defy.

Zobacz: Honor Magic 5 Pro ma topową specyfikację, super aparat i wchodzi do Europy

Honor już tu był, ale po cichu uciekł

Honor działał na polskim rynku przez kilka lat, jako marka należąca do Huawei. Wprowadził do Polski kilka interesujących smartfonów, a także smart zegarki i opaski sportowe. Gdy zaczęły się międzynarodowe problemy chińskiego koncernu, o telefonach Honor zrobiło się ciszej i odtąd w naszym kraju rozpoczął się powolny proces znikania tej marki. Ostatecznie nastąpiło to rok temu, gdy została zamknięta polska strona internetowa Honora. Wszystko odbyło się bez słowa wyjaśnienia.

W międzyczasie jednak Honor został sprzedany przez Huaweia innej chińskiej firmie - Shenzhen Zhixin New Information Technology, do czego doszło w listopadzie 2020 roku. Początkowo ruch ten postrzegany był jako sposób na obejście sankcji nałożonych na Huaweia, dzięki czemu telefony Honor mogły ukazywać się na rynku z najnowszymi układami Qualcomma z 5G i dostępem do usług Google (GMS). Mogło na to wskazywać bardzo duże podobieństwo niektórych smartfonów Huawei i Honor już po rozstaniu – ale nic w tym dziwnego, bo takie projekty nie powstają w jeden dzień.

W ostatnich latach Honor robił wszystko, by zaistnieć jako samodzielna marka i to z dobrym skutkiem. Nowe, topowe smartfony marki zwracają uwagę bardzo dobrą specyfikacją w tym aparatami, a Honor Magic5 Pro obecnie zajmuje pierwsze miejsce w rankingu foto smartfonów DXOMark. Na trzeciej pozycji tego zestawienia jest starszy Honor Magic4 Ultimate.

Na ostatnich targach MWC 2023 producent zaprezentował w Europie swój rozkładany smartfon Honor Magic Vs, równolegle w Chinach pokazał topowy model Honor Magic5 Ultimate z układem Snapdragon 8 Gen 2, bogatą sekcją foto oraz Androidem 13 (MagicOS 7.1). Wśród ostatnich nowości marki są też interesujące średniaki z serii Honor 80. Wszystkie te produkty Honora mogą bez kompleksów konkurować z najlepszymi smartfonami największych producentów na rynku.

Zobacz: Honor Magic5 Ultimate Edition – oryginalny wygląd i pojemna bateria

Zobacz: Rozkładany Honor Magic Vs wkracza do Europy. Jest tańszy niż Galaxy Z Fold4

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Honor

Źródło tekstu: Gsmonline.pl, wł.