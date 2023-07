VIvo wypadło z TOP5. Rynek smartfonów w 2Q2023 wg IDC

Firma IDC opublikowała wstępne wyniki dotyczące globalnego rynku smartfonów w drugim kwartale 2023 roku. Wynika z nich, że w miesiącach kwiecień, maj i czerwiec dostawy tych urządzeń na światowe rynki skurczyły się o 7,8% rok do roku, do 265,3 mln sztuk.

Dobrą wiadomością jest to, że poziom zapasów poprawia się, a najnowsze rozmowy rynkowe sugerują, że do trzeciego kwartału nadwyżki zapasów gotowych urządzeń i komponentów powinny zniknąć. Ponieważ poziom zapasów normalizuje się, w końcu słyszymy optymizm ze strony kluczowych producentów OEM i łańcuchów dostaw i oczekujemy, że rynek powróci do wzrostu do końca roku i w 2024 roku. Ponieważ rynek wraca do normy, jest to również okazja dla dostawców do zyskania udziałów. IDC spodziewa się przesunięcia w rankingu dostawców na dole tabeli, co już obserwujemy w tym kwartale, kiedy Transsion po raz pierwszy wchodzi do pierwszej piątki.